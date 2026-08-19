محمد بن راشد: الإنسانية عمل وأثر.. والإمارات صانعة أمل وحياة

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أن ميزان الإنسانية لا يقاس بارتفاع الصوت، بل بعمق الأثر، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني.

وقال سموه عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" :"علمتني الحياة.. في ميزان الإنسانية... لا يقاس الحضور بارتفاع الصوت.. بل بعمق الأثر.. لا يقاس الحضور بمن يتحدث عن آلام البشر.. بل بمن يخففها...لا يقاس بالحضور في عناوين الصحف... بل بالحضور في حياة الناس...".

‏وتابع سموه قائلا: "عملتني الحياة بأن الإنسانية لا تحتاج لمن يتحدث باسمها... بل بمن يعمل من أجلها.."

‏وأضاف سموه" :الإمارات اختارت عبر تاريخها... وقيمها... ومنذ تأسيسها عبر زايد الخير وإخوانه أن تكون في الجهة الصحيحة من العمل الإنساني.. وستبقى بإذن الله ذات أثر... وصانعة أمل وحياة".