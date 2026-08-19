GTA 6.. تفاصيل اللعبة التي ينتظرها الملايين

بعد أكثر من عقد على إطلاق «GTA 5»، تستعد شركة «روكستار غيمز» لإطلاق «GTA 6» في 19 نوفمبر 2026، مع عودة اللاعبين إلى «فايس سيتي» وخوض مغامرة تجمع الشخصيتين الرئيسيتين «جيسون» و«لوسيا».

وتعد اللعبة واحدة من أكثر الإصدارات المنتظرة في تاريخ صناعة ألعاب الفيديو، وسط ترقب عالمي واسع للجزء الجديد من سلسلة «Grand Theft Auto»، وفقاً لشركة «روكستار غيمز».

كم ستكلفك GTA 6؟

يبدأ سعر النسخة الأساسية من «GTA 6» من 79.99 دولاراً، (أي ما يعادل نحو 294 درهماً إماراتياً)، مع إتاحة إصدار «Ultimate Edition» الذي يتضمن محتويات إضافية، حيث من المنتظر أن يبلغ سعر النسخة الكاملة 99.99 دولار أميركي، بحسب متجر «روكستار غيمز» الرسمي.

وتشير تقديرات غير رسمية إلى أن اللعبة قد تسجل مبيعات قياسية منذ إطلاقها، إلا أن شركة «Take-Two» لم تكشف حتى الآن عن أرقام رسمية للطلبات المسبقة أو توقعات المبيعات.

هل تصبح الأغلى في التاريخ؟

تشير تقديرات وتقارير متخصصة إلى أن تكلفة تطوير «GTA 6» قد تصل إلى ملياري دولار، ما قد يجعلها واحدة من أغلى ألعاب الفيديو إنتاجاً على الإطلاق.

لكن «روكستار غيمز» لم تعلن رسمياً حتى الآن عن الميزانية الإجمالية المخصصة لتطوير اللعبة، ما يجعل الرقم المتداول ضمن نطاق التقديرات غير المؤكدة.

«نتفليكس» تدخل المنافسة

تستعد «نتفليكس» لعرض نظرة موسعة على «GTA 6» في 27 أغسطس، في خطوة تضع المنصة ضمن الحملة الترويجية للعبة الأكثر انتظاراً.

وسيتمكن مشتركو «نتفليكس» من مشاهدة العرض الموسع حصرياً عبر المنصة، وفقاً لموقع «نتفليكس تودوم»، في وقت تتواصل فيه حملة الترويج للعبة قبل طرحها المرتقب.