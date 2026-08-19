قرقاش: الشائعات المتداولة حول الإمارات جزء من حملات إعلامية يائسة

أكد المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، الدكتور أنور قرقاش، أن دولة الإمارات تواصل تركيز جهودها على التعامل مع تطورات المنطقة والاستعداد لمرحلة ما بعد هذه التطورات، مشدداً على أن أفضل رد على المعلومات المضللة والادعاءات الكاذبة يكون من خلال العمل والإنجاز على أرض الواقع.

وقال قرقاش عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" :"تتداول بعض المنصات الموجهة معلومات كاذبة حول دولة الإمارات، في الوقت الذي تواصل فيه الدولة تركيز جهودها على التعامل مع تطورات المنطقة والاستعداد لما بعد هذه المرحلة".

وتابع قائلا: "ونهج الإمارات أن أفضل رد على مثل هذه الادعاءات يكون من خلال العمل والإنجاز على أرض الواقع".

وأضاف قرقاش: "أما ما يُنشر من شائعات، مثل ما يتعلق بإلغاء إقامات العمالة أو تقديم تسهيلات مالية لإيران وغيرها، فهي معلومات غير صحيحة وضمن حملات إعلامية يائسة"، قائلا: "وتظل الحقائق والإنجازات الملموسة أقوى من الإشاعات ويبقي العمل أقوى من الضجيج".