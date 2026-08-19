ترامب يعلق فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على كندا

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب تعليق فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على السلع الكندية لمدة ثلاثة أيام، بعدما كان من المقرر بدء تطبيقها اليوم.

ويتيح هذا التعليق مزيدًا من الوقت لإجراء مفاوضات إضافية، ويجنب، في الوقت الحالي، تصاعد التوتر في العلاقات المتأزمة بالفعل بين الحليفين التاريخيين.

وكانت الرسوم الجمركية التي قرر ترامب فرضها ستؤثر على نحو 5% من إجمالي السلع التي تصدرها كندا إلى الولايات المتحدة سنوياً، فيما بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في مجال السلع والخدمات نحو 880 مليار دولار العام الماضي.