شراكة بين "ايفوبس ماركتينج" و"فرتيكال إنباوند"

المصدر: دبي -الإمارات اليوم

دخلت "ايفوبس ماركتينج آند بي آر"، ومقرها دبي، في اتفاقية مشاركة مع "فرتيكال إنباوند"، وكالة التسويق الرقمي الشهيرة من فرنسا. وهذا التعاون الاستراتيجي سوف يمنح الشركتين القدرة على اجتذاب وخدمة العملاء العالميين والإقليميين بينما يعزز نفوذهما في الصناعة بين كافة الشركات الكبرى. خبرة ايفوبس في التسويق الاستراتيجي، العلاقات العامة ووسائل التواصل الاجتماعي مدعومة بالإمكانات الرقمية لشركة فرتيكال إنباوند سوف تعزز خدماتهما المشتركة.

وقالت هينا باكت، المدير المسؤول في ايفوبس ماركتينج أند بي آر،: "نحن سعداء للغاية بهذا التطور الآخير الذي يهدف إلى توسيع وجودنا العالمي. في بيئة الأعمال العالمية اليوم، فإن توفير الدعم فيما وراء البحار بالغ الأهمية لتحقيق نجاح أي شركة. ارتباطنا مع فرتيكال إنباوند سوف يفتح أمامنا شبكة أوروبية قوية تمنح قيمة هائلة للمؤسسات التي تهدف إلى العثور على فرص في الشرق الأوسط وأوروبا."

وحضرا ديفيد لو سوديه، الرئيس التنفيذي لوكالة فرتيكال إنباوند، وكيفين بون، المدير المسؤول في فرتيكال إنباوند، من باريس للتوقيع رسميا على الاتفاق في دبي.

وأكد ديفيد لو سوديه: "نحن في غاية السعادة بالفرصة المتاحة لزيادة وجودنا خارج فرنسا ونرى أن هذه العلاقة سوف توفر مزايا قوية لكل من فرتيكال إنباوند وايفوبس ماركتينج آند بي آر. من خلال تحالفنا مع ايفوبس، يمكننا الآن أن نقدم للشركات المحلية والعالمية منبرا شاملا ومتكاملا في الشرق الأوسط."

ومن خلال منهج مبتكر متكامل وفريق عالي الخبرة من المحترفين، تمتلك ايفوبس ماركتينج آند بي آر وفرتيكال إنباوند أوراق اعتماد قوية مع قائمة عملاء ثمينة في قطاعات مختلفة تتنوع من السفر والسياحة إلى المؤسسات المالية، التكنولوجيا، التجزئة، التعليم، الرعاية الصحية وشركات السلع الإستهلاكية سريعة التداول.

وتعد ايفوبس ماركتينج آند بي آر مزودة بأحدث تكنولوجيا وإمكانات رقمية لتقدم للشركات حلولا واستراتيجيات تسويق متكاملة ومبتكرة. ومن خلال رؤية شاملة للتسويق، توفر الوكالة لعملائها من كبريات الشركات خدمة متميزة، في التسويق والذكاء الواقعي وفورية الاستجابة للمتغيرات في السوق. وتشمل خدمات الوكالة تقديم الاستشارة حول استراتيجية التسويق، العلاقات العامة، وسائل التواصل الاجتماعي، الإعلان، التصميم المبتكر، تطوير المواقع وتطبيقات الهاتف المحمول وإدارة المناسبات.