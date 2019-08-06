صيف حافل بالعروض المُميّزة في منتجع سانت ريجيس السعديات

المصدر: أبوظبي، الإمارات اليوم



أطلق منتجع سانت ريجيس السعديات، العنوان الأكثر جاذبية على شاطئ البحر في أبوظبي، عرضين يستمران حتى 2 أكتوبر 2019، لإجازة صيفية وأوقاتاً تحفل بالنشاط والحيوية والمتعة.

وتتضمّن "باقة الإقامة"، التي تُعدّ الخيار المثالي للعائلات، خصماً يصل إلى 20% على أفضل الأسعار المتوافرة للغرف، مع وجبة إفطار مجانية لشخصين بالغين وطفلين كحدٍّ أقصى.

وتتيح للعائلات توفير 50٪ على حجز الغرفة الثانية وكذلك فرصة للترقية إلى فئة الغرفة التالية (خاضعة للتوافر). ويمكن للأطفال الاستمتاع بالدخول المجاني إلى نادي ساند كاسل الشهير طوال فترة الإقامة.

كما يمكن للعائلات الاستفادة من الموقع الممتاز على شاطئ البحر واستخدام معدات الرياضات المائية مجاناً لمدة ساعة كاملة، إضافة إلى إمكانية المشاركة في مجموعة مختارة من حصص المجموعات في نادي سانت ريجيس الرياضي.

وتشكل "باقة الابتعاد عن الروتين الرائعة" الخيار المثالي لقضاء عطلة مميزة، فبالإضافة إلى وجبة إفطار مجانية لشخصين بالغين إما في مكان خاص أو في البوفيه، وفرصة للترقية إلى فئة الغرفة التالية (خاضعة للتوافر)، يتمّ منح الضيوف تذكرتين مجانيتين لزيارة متحف اللوفر أبوظبي الشهير، إضافة إلى كوبون بقيمة 150 درهما يتمّ استخدامه في أيّ من مطاعم المنتجع الحائزة على جوائز.

ويُشجّع المنتجع الضيوف على الاستفادة من الأنشطة المليئة بالحركة مع ساعة مجانية لاستخدام معدات الرياضات المائية، وفرصة المشاركة في مجموعة مختارة من حصص المجموعات في نادي سانت ريجيس الرياضي، كما يحصل الأطفال أيضاً على دخول غير محدود إلى نادي ساند كاسل للأطفال.