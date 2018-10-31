مطعم ولاونج "روبيرتوز" في مركز دبي المالي العالمي يفتتح أبوابه من جديد

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

افتتح مطعم ولاونج "روبيرتوز" الإيطالي المتواجد في مركز دبي المالي العالمي والذي يشتهر بتقديم أطباق فاخرة، أبوابه من جديد بعد عمليات تجديد شاملة أُجريت خلال الصيف، ليعود ويقدم لعشاق الطعام الإيطالي تجربة طعام مميزة بحلة جديدة مع الإبقاء على جودة الأطباق والخدمة الممتازة.

ويبرز في الديكور الداخلي الجديد للمطعم، الذي تمتزج فيه التصاميم الإيطالية الكلاسيكية بالعصرية، مدخل بديكور جديد ولاونج بمساحة أكبر ومشربين أنيقين، تكمّل جمعيها مشهد الإطلالات المذهلة على أفق دبي وتضفي جوًا من الأناقة.

ويحظى المطعم بشعبية واسعة بين أوساط ذواقة الطعام بوصفه واحدًا من أفضل وجهات الطعام الإيطالية في دبي وأبوظبي، ويتجلى ذلك عبر الحفاظ على المعايير العالية للطهي التي جعلت منه واحدًا من أنجح المطعام لأكثر من سبعة أعوام.

وبينما كانت عمليات التجديد قيد التنفيذ، عمل فريق الطهاة العالميين المحترف على إعداد باقة جديدة من الأطباق الشهية لتضاف إلى قائمة الطعام التي تضم تشكيلة من الخيارات التقليدية والمبتكرة، من بينها طبق "إنسالاتا آل سيمي" المكوّن من السبانخ، والكرنب، والكلمانتين، والفول السوداني، والأغاف، وطبق "كالاماراتا غامبري إي بيستاشي المكون من باستا كالاماراتا مع جبن البوراتا، والفستق مغمسة بصلصة الثوم مع الفلفل الأحمر الحار وزيت الزيتون، وطبق "بولبو" المكوّن من الأخطبوط المشوي على نار هادئة، مع الأرضي شوكي، وصلصة كاسيو إي بيبي. كما أضاف المطعم باقة جديدة من المأكولات البحرية الطازجة إلى جانب مجموعة تشكيلة من المشروبات المتنوعة المحضرة على أيدي مختصين في إعداد المشروبات.

وحول ذلك، علق ماريو لحّود، مدير لاونج روبيرتوز دبي: "بعد صيف حافل بالعمل على ابتكار أطباق جديدة شهية لإضافتها إلى قائمة الطعام، نحن متحمسون الآن لاستقبال الضيوف من أجل اختبار تجربة أصيلة والتمتع بالأطباق العصرية المحضرة بكل حب وعناية".

ويتميز المطعم المجدد حديثًا بديكور راقٍ يغلب عليه الرخام بطرازه الكلاسيكي مع الخشب الداكن، فيما تم تجديد الأثاث ليتسم بمسحة جديدة من الأناقة العصرية تضفي جوًا مريحًا يبعث على الدفء والراحة.

وبدوره اختتم مصطفى تورغول، سفير العلامة التجارية ورئيس تطوير الأعمال لمجموعة روبيرتوز: "مع التصميم الداخلي الجديد ومطبخنا الحائز على جوائز وخدمتنا عالية المستوى والعروض الترفيهية العالمية، نطمح لأن يظل روبيرتوز المطعم الأول الذي يقدم تجربة طعام عصرية وتفاعلية لزبائننا كي نكون دائمًا عند حسن ظنهم".