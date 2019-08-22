"نيكي بيتش سانتوريني" يوفر اطلالات خلابة على بحر إيجه

المصدر: سانتوريني (اليونان) - الإمارات اليوم



قالت منية فوفودا المدير العام لمنتجع وسبا نيكي بيتش سانتوريني في اليونان، ان هذا المنتجع الذي افتتح حديثاً يُعدّ أعجوبة معمارية جذابة توفّر إطلالات 360 درجة على بحر إيجة .

وذكرت في اول تصريح لها بمناسبة إفتتاح المنتجع الثاني للعلامة التجارية في اليونان : "نالت علامة نيكي بيتش الإعجاب كخيار مفضّل للزائرين من جميع أنحاء العالم، من مستوى التميز في الخدمة.

وأضافت ان منتجع وسبا نيكي بيتش سانتوريني، هو إضافة جديدة للسياحة الفاخرة في الجزيرة ، ويؤكد على تقديم التجربة الشخصية الثرية، مع الحرص على التميّز بخصائصه المُتفرّدة "

وتابعت: "بفضل موقعه المتميّز في سانتوريني، يوفر المنتجع تجربة نيكي بيتش الشهيرة، نظراً لقربه من مناطق الجذب الأكثر شعبية في الجزيرة، ومجموعة متنوّعة من وسائل الراحة تضاف إلى جاذبية منتجع وسبا نيكي بيتش سانتوريني للعائلات الزائرة والمجموعات الترفيهية. "

وتمّ تنسيق كل جانب من جوانب الغرف والأجنحة الـ 62 الفاخرة بمهارة من قبل فريق من المهندسين المعماريين والمصممين المحليين الذين استلهموا من التقاليد والطبيعة اليونانية.

وقالت فوفودا: "سيجد الضيوف المباني على الطراز اليوناني والتي تمّ الحفاظ عليها لتعكس تراثها الأصيل. لقد تُركت هذه الهياكل الصخرية المنحنية الرائعة دون مساس للحفاظ على أصالتها، كما أنها وسيلة بارعة للحفاظ على أماكن الإقامة باردة وتحظى بالنسمات المُنعشة. ونحن على يقين بأن التصميم التقليدي جنباً إلى جنب مع الأجواء العصرية ووسائل الراحة المتميزة ستجعل من منتجع وسبا نيكي بيتش سانتوريني وجهة ترفيهية لا مثيل لها في المنطقة ".

ويُشكل حمام السباحة الفاخر قلب المنتجع والذي تمّ تصميمه لتوحيد تناغم السماء الزرقاء مع الإطلالة الساحرة على مياه بحر إيجه المتلألئة الواقعة في الأسفل. ويتمتع الضيوف بحرية الاسترخاء بجانب المسبح أثناء تناول المشروبات المنعشة، والكوكتيلات الإبداعية والنكهات المُفضّلة والإطلالات البانورامية. كما تشمل خيارات الطهي البديلة "نيكي كافيه"، مطعم في الهواء الطلق يدمج المطبخ اليوناني مع وصفات على الطراز البيروفي. كما تتوافر خدمة تقديم الطعام داخل الغرف على مدار 24 ساعة.

ويرتقي "نيكي سبا" بمفهوم الاسترخاء داخل المنتجع، حيث يقدّم مجموعة مختارة من العلاجات والطقوس العلاجية المصممة خصيصاً باستخدام منتجات كلارينس، وهي علامة باريسية للعناية بالبشرة ترتكز مجموعاتها الطبيعية على مبدأ "من النباتات إلى المنتج" الذي يخدم الرجال والنساء على حدٍّ سواء، وتشمل المنزل، المكياج، منتجات الوقاية من الشمس والعطور.

وتابعت فوفودا: " كان اختيار العلامة التجارية للعناية بالبشرة يعتمد على تصميم بروتوكولات موجهة لتحقيق النتائج الفورية المُستهدفة والتي تتمحور حول مفاهيمنا الستة: إعادة الحياة، الإصلاح، الاسترخاء، التغذية، الاسترداد وتجديد الشباب. ونظراً لأننا نُقدّم خدماتنا إلى عملاء عالميين، فإن نيكي سبا مثالي لأولئك الذين يسعون إلى إصلاح سريع أو تجربة كاملة. "

وأضافت:"أنا متحمسة للترحيب بالمسافرين من دولة الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي في منتجع وسبا نيكي بيتش سانتوريني، وهو ملاذ رائع يعد بالخصوصية، الحصرية، الرفاهية التي لا تضاهى، استعادة العافية والخبرات الشاطئية التي لا تنسى". وقالت: "يُوفّر المنتجع خدماته الشاملة للعائلات من المنطقة، ويفتخر بجناحي "ألتيمت" و"ألترا" المجهزين بجاكوزي خاص، بركة سباحة خاصة ومناظر بانورامية مطلّة على بحر إيجه والمناظر الطبيعية الرائعة في جزيرة سانتوريني. بالإضافة إلى ذلك، يُقدم منتجع وسبا نيكي بيتش سانتوريني خدمة سيارات الليموزين وطائرات الهليكوبتر، مواقف مجانية للسيارات، مكتب استقبال يعمل على مدار 24 ساعة، وخدمات الجولات السياحية والسفر".

واختتمت فوفودا حديثها قائلةً: "تشتهر سانتوريني بطاقتها الكهرومغناطيسية الفريدة من نوعها، المنازل البيضاء الساحرة، غروب الشمس البديع المتلّون، المأكولات المحلية اللذيذة، فضلاً عن موقع منتجع وسبا نيكي بيتش سانتوريني المُتميّز وسط مناطق الأنشطة الجاذبة. ويمكن لفريق عمل المنتجع المُحترف ترتيب جولات داخل الجزيرة، والتي تضمّ تجارب تناول الطعام، جولات على كروم العنب، الرحلات البحرية عند الغروب، الرياضات المائية، مشاهدة معالم المدينة التاريخية، إضافة إلى رحلات وجولات السير على الأقدام التي تبعث مشاعر البهجة والسعادة في قلوب الناس من كافة الأعمار".

ومن خلال موقعه المُميّز على جزيرة بركانية مذهلة في اليونان، يُشكل منتجع وسبا نيكي بيتش سانتوريني ذي الخمس نجوم والواجهة البحرية المُميّزة لأسلوب الحياة، المكان المثالي للمسافرين المُميّزين حيث يوفّر لهم سهولة الوصول إلى المعالم الأثرية القديمة مثل ثيرا، أويا، فيرا والمطار وكافة الأنشطة التي تحتضنها الجزيرة.

ويتميز المنتجع بامتداده على شاطئ رمال سانتوريني البركانية السوداء الشهيرة، والتي تتناغم مع مياه بحر إيجة الكريستالية النقية، والموقع المثالي لاحتضان نادي "بيتش كلوب" الذي يضمّ أفخم أسرّة الشاطئ البيضاء والكابينات، ويُسلّط الضوء على أطباق نيكي بيتش العالمية، الترفيه الحيّ وتجربة السير حافي القدمين.