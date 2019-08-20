مهرجانات فنية وغنائية في الماتي لامتاع الزوار الخليجيين والأجانب

المصدر: ألماتي (كازاخستان) - الإمارات اليوم



تتواصل فعاليات الصيف الترفيهية في مدينة الماتي كبرى مدن كازاخستان بتقديم المزيد من التشويق والإثارة والأنشطة الرائعة لامتاع الزوار من دول مجلس التعاون الخليجي والعالم.



مهرجانات الموسيقى

امنح أذنيك وعواطفك متعة الاسترخاء في مهرجان "أوبرا كوك-توب" الخارجي للموسيقى. واستمتع بموسيقى العازفين المنفردين وعروض الباليه العالمية إلى جانب أوركسترا الدولة السيمفونية الأكاديمية لجمهورية كازاخستان بإدارة آلان بوريبايف. وستقام الأوبرا السنوية في "كوك-توب ريكرييشن بارك" يوم 24 أغسطس عند الساعة 8:00 مساءً، والتي ستكون أكثر متعة بحضور آيفان ديفابياني، المغني الأوبرالي الإيطالي الشهير، كضيف خاص للمهرجان.

كما يمكن لعُشاق الموسيقى الاستمتاع بمهرجان موسيقي آخر في 30 أغسطس والذي يحمل مفهوم "أربا لايف ساوند" المثير للاهتمام، وذلك حوالي الساعة 4:00 بعد الظهر، مع الأداء الموسيقي المّذهل لفنانين مشهورين من كازاخستان، وسط كروم مزارع شركة "أربا واين" الشاسعة في وادي أسا. ومن خلال تذكرة بقيمة 8000 تنغ، يمكنك الاستمتاع بمجموعة متنوّعة من المشروبات الخاصّة.

"إيسنتاي مول"

استفد من خصم يصل إلى 70٪ في أحد أشهر مراكز التسوق المتميزة. ويحتضن المركز مجموعة من العلامات التجارية المشهورة عالمياً مثل: بالدينيني، بربري، كورنيلياني، أرمانو، سكيرفينو، زاديغ & فولتير، فندي، فري ويل، هوغو بوس، جيمي كو، ليو جو، مايكل كورس، سيرجيو روسي، ساكس فيفث أفنيو، تودز إضافة إلى الكثير من أروع العلامات العالمية.

ويوم 30 أغسطس، توجّه لحضور مهرجان الألعاب والموسيقى الفكرية الشهير عالمياً باسم "تشيس آند جاز"، الذي يُقام للمرّة الأولى في كازاخستان. واستمتع بأداء أفضل الفنانين البارزين مثل نينو كاتامادزي، مغني الجاز الجورجي البارز، بالإضافة إلى الفنان الكازاخستاني الشهير زولوتو. وسيُقام المهرجان المجاني في ميدان "إيسنتيا سكوير" من الساعة 1:00 ظهراً وحتى 10:00 مساءً.

شارين كانيون

قبل الانتهاء من مغامرتك الصيفية، قم بزيارة أخدود شارين كانيون، أحد الأماكن الأكثر روعة في منطقة ألماتي. قم برحلة عبر التاريخ، ومتّع ناظريك وخيالك ببستان الرماد الأثري بالقرب من نهر شارين، والذي تمّ الحفاظ عليه منذ العصر الجليدي واستمر في النمو لأكثر من عدة ملايين من السنين. بعد ذلك، اسكتشف وشاهد الجمال المذهل لجريت كانيون أوف كولورادو الشهير.