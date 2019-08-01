فعاليات الصيف في لوزان تجتذب المزيد من الزوار

المصدر: لوزان (سويسرا) - الإمارات اليوم

تسهم الفعاليات الصيفية في اجتذاب الزوار من دول مجلس التعاون الخليجي الى مدينة لوزان السويسرية , ومن ابرزها فعاليات " جاردنز " التي تعكس سحر الطبيعة وتألقها وتستمر حتى 12 أكتوبر2019 .

يخوض السياح خلال هذه الفعاليات رحلة أخاذة للاستمتاع بمشاهدة ما يقارب ثلاثين حديقة عصرية تمتزج برقة مع شوارع المدينة ومربعاتها ومناطقها غير المأهولة ومبانيها وواجهاتها وأسطحها.

وخلال هذه الفترة، يتم استعراض مدينة لوزان تحت أضواء فريدة من نوعها مع أطياف لامعة من الشعر والبهجة، مانحةً الحضور تجربة لا تنسى في مزيج ساحر يجمع ما بين الطبيعة والأجواء الخيالية.

ومن جانبه، قال والتر لوزر مدير الأسواق الخليجية لدى هيئة سياحة لوزان " إنها فعالية زراعية مميزة تشجع الجميع على الاستفادة من التربة هذا الصيف، مع عرض مبهر للحدائق الغنّاء الجميلة. يمكن للعائلات والأصدقاء الاستمتاع بها ".