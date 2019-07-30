فورسيزونز خليج البحرين يكشف عن موسم جديد من وجبات البرانش خلال الصيف

المصدر: المنامة - الإمارات اليوم



تنتظر الذواقة هذا الصيف سلسلة من الفعاليات الشهية في فندق فورسيزونز خليج البحرين في قلب المنامة، والذي كشف تفاصيل أربع تجارب حصرية لتناول الطعام في مطعم "بحرين باي كيتشن" وسواء كنت من الشغوفين بالاحتفالات الثقافية، أو تتطلع إلى الفصل الدراسي الجديد، يمكن للضيوف الاستمتاع بمأدبة استثنائية والاستفادة على الوجه الأمثل من هذا الموسم مع العائلة والأصدقاء.

ويقدم مطعم "بحرين باي كيتشن"، الوجهة الأنيقة لتنظيم وجبات البرانش في الفندق بيئة مضيافة تلائم مختلف أنواع اللقاءات والتجمعات. ويعد التصميم الداخلي الراقي، والذي أبدعه المصمم الفرنسي الشهير بيير إيف روشون، المشهد للتجمعات النابضة بالحياة، بالإضافة إلى البوفيه المفتوح الذي يزخر بتشكيلة متنوعة من أشهى مأكولات المطابخ الإقليمية والعالمية، ومحطات الطهي المباشرة، مع خيارات واسعة من الحلوى والمشروبات اللذيذة.

وقال فنسنت شاسينو، مدير قسم الأطعمة والمشروبات في فندق فورسيزونز خليج البحرين: "يسرنا أن نقوم بالكشف عن أحدث مجموعة من عروض وجبات البرانش، والتي تم تصميم كل منها بعناية فائقة بالتفاصيل لخلق ذكريات لا تنسى لضيوفنا الكرام. وسيقوم فريق الطهي الموهوب بالفندق بإعداد مجموعة لا تضاهى من المأكولات التي تلبي تطلعات الذواقة وسط أجواء مبهجة في مطعم ’بحرين باي كيتشن، الوجهة المثالية للمجموعات من جميع الأحجام للالتقاء وتناول أطايب الطعام والاستمتاع بتجاذب أطراف الحديث مع الأحبة والأصدقاء. نحن نتطلع إلى الترحيب بالضيوف ليتعرفوا على السبب الذي وضع فندق فورسيزونز خليج البحرين في هذه المكانة البارزة في المشهد المحلي لتجارب تناول الطعام".

برانش عيد الأضحى من الأحد 11 أغسطس إلى الثلاثاء 13 أغسطس

يدعوا فندق فورسيزونز خليج البحرين ضيوفه للاستمتاع بأجواء العيد من العائلة والأصدقاء، حيث ينظم مطعم "بحرين باي كيتشن" كل عام برانش العيد المميز للاحتفال بهذه المناسبة والذي تتوسطه محطة لطهي لحم الماعز الشهي، والعروض الترفيهية الحية للفرقة البحرينية التي تتألف من خمسة أعضاء. وحتى تكتمل الأجواء الاحتفالية، سيتم تقديم الحلويات البحرينية إلى كل طاولة كي يتمكن الضيوف من العودة إلى المنزل والاستمتاع بتناولها مع عائلاتهم. في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، ستتاح للأطفال فرصة الاستمتاع بمجموعة من الأنشطة الممتعة مع احتفالات "الحيّه بيّه" التقليدية، حيث سيتلقون هدايا خاصة.

برانش العودة للمدارس الجمعة 6 سبتمبر

مع اقتراب نهاية الصيف وبداية العام الدراسي الجديد، ولجعل العودة إلى المدارس أكثر متعة للأطفال، يستعد مطعم "بحرين باي كيتشن" للترحيب بالأطفال والبالغين على حد سواء في حفل خاص، حيث يمكنهم الاحتفال ببداية الفصل الدراسي الجديد سوياً. وبالإضافة إلى خيارات البوفيهات اللذيذة، سيقدم فريق فورسيزونز حقائب هدايا خاصة للصغار ليأخذوها إلى المنزل كذكرى مميزة لهذه المناسبة.

البرانش المكسيكي: الجمعة 13 سبتمبر

تأكيداً على الطابع العالمي لفندق فورسيزونز خليج البحرين، وعلى التنوع الثقافي الذي يتسم به، فقد تم تصميم البرانش الخاص في سبتمبر بحلة مكسيكية خالصة وذلك احتفالاً بيوم استقلال المكسيك بطابع مستوحى من ثقافة أمريكا اللاتينية. وسيقدم مطعم "بحرين باي كيتشن" بوفيه مفتوح من أشهى الأطباق المكسيكية الكلاسيكية، بما في ذلك السيفيتشي، والسوباس، وسندويشات التاكو، والأنتوجيرا، والكاساديا، ويخنة لحم الغنم المتبل، وفاهيتا الكنعد، وغيرها من مأكولات المطبخ المكسيكي العريق.

برانش مهرجان أكتوبر: الجمعة 27 سبتمبر

ستتاح الفرصة للمقيمين والزوار على حد سواء لاختبار تجربة فريدة للثقافة الألمانية العريقة عبر بوابة إفطار مهرجان أكتوبر الشهير في فندق فورسيزونز خليج البحرين. تجسد هذه الفعالية روح المهرجان الشعبي الذي يستمر لمدة 18 يوماً، والذي نشأ في ميونيخ ليستعرض التراث البافاري الغني. يمكن للضيوف تذوق الأطباق الألمانية التقليدية المفضلة مثل كايتبراغوست، وشبارغل، وإيردبشنتر وشنتزل لحم العجل، وذلك وسط أجواء احتفالية نابضة بالحياة.