لوغانو الساحرة.. سويسرا بنكهة ايطالية

المصدر: دبي- الامارات اليوم

مع الانفراجه التي شهدها قطاع السياحة العالمي مع التخفيف الذي أقرته الكثير من دول العالم في اجراءات الصارمة التي منعت الملايين من ارجاء ممارسة هوايتهم المفضلة في السفر.

ولعل اجراءات العزل التي عاني منها الملايين حول العالم تدفع الكثير من الذين قرروا السفر هذه الفترة من قصد امكنة تمنحهم الهدوء وتجديد الطاقة والتامل، وتبرز سويسرا كخيار مفضل نظرا لما يوفره هذا البلد من خيارات كثيرة ومتنوعة وخاصة الطبيعة الساحرة، وغيرها من البنية التحتية السياحية.

وتعتبر مدينة لوغانو السويسرية من المدن ذات الخصوصية الكبيرة، فهي بنكهة ايطالية، ولُغتها الرسمية اللغة الإيطالية، وتقع في جنوب سويسرا.

بالشكل العالم يبدو التأثير الايطالي حاضرا بشكل كبير على مستوى العمارة، الهندسة المعمارية أسلوب الحياة الإيطالية بشكلها العام، وهذه الامر يمنحها الكثير من المزايا ويشهر زئرها وكأنه شاهد بلدين في لحظة.

بحيرات رائعة

تتميز لوغانو بعدد من البحيرات الرائعة، وقمم الجبال الشاهقة، والحدائق الجميلة، وممرات المشي التي تطل على بحيرة لوغانو. كل هذا بالإضافة إلى المطاعم المُنتشرة في أرجاء المدينة، وشوارع التسوق الفاخرة وغيرها. كذلك تضم لوغانو العديد من المعالم السويسرية التاريخية، كالكنائس والمتاحف والمعارض المُذهلة، التي تُغتبر عامل جذب سياحي هام بها.

فنادق مميزة

تحتوي مدينة لوغانو على العديد من أماكن الإقامة المختلفة مثل الفنادق، والمنتجعات السياحية، والشقق الفندقية، والشاليهات وغيرها، ومن اماكن الاقامة التي تتفاوت في مستوياتها من العادي إلى الراقي جدا، ولعل فندق «جراند فيلا كاستانولا» من الفنادق التي تتسم بالخصوصية، لناحية موقعة الفريد الذي يتوسط المدينة واطلالته المميزة على بحيرة المدينة الاساسية إضافة إلى عراقته التي تعود إلى عشرات السنين والتي يحافظ الفندق على طرز معمارية وديكورات داخلية ديدة الخصوصية، إضافة إلى مرافقة المتنوعة.