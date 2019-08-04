الوجهات السياحية الأمثل للمسافرين الخليجيين خلال عطلة عيد الأضحى المبارك

المصدر: دبي- الامارات اليوم

1. واحة فرنسية متوسطية في قلب لندن

أعلن فندق "كورينثيا لندن" الفاخر عن عقد شراكة جديدة مع شركة "برومبتون" البريطانية الرائدة في مجال تصنيع الدراجات، لتزويد ضيوفه بوسيلة استثنائية لاستكشاف المدينة عبر مجموعة جديدة من الدراجات الهوائية التقليدية والكهربائية.

وسيتمكن ضيوف الفندق خلال عيد الأضحى المبارك من استكشاف أبرز وأشهر معالم لندن بأسلوب جديد كلياً، لتكتمل روعة التجربة بقضاء أروع الأوقات ضمن شرفة "سامر جاردن لاونج" الفاخرة، لتمنحهم الفرصة الأمثل للاستمتاع بالراحة بعد التجول في أرجاء المدينة.

وستتألق شرفة الفندق الهادئة بأروع التصاميم المستوحاة من منطقة بروفانس الفرنسية الساحرة، من إبداع منسقي الزهور في الفندق ’باي أبوينتمنت اونلي ديزاين‘. كما ستزدان شرفة ’سامر جاردن لاونج‘ بتشكيلة فريدة من أشجار الزيتون والأعشاب المتوسطية وأزهار الخزامى، لتوفر للزوار الوجهة الأمثل للاسترخاء بعيداً عن صخب المدينة. وبالإضافة ذلك، يتيح الفندق لضيوفه الاستمتاع بأشهى الأطباق من قائمة السلطات الصيفية المميزة المُحضرة على يد الطاهي التنفيذي أندريه جاريت، والتي تتضمن تشكيلة من أطباق السلطة التقليدية، مثل ’سيزر‘ و’كوب‘، وسلطة الكوسا مع جبنة حلومي المشوية.

و سيحظى ضيوف فندق "كورينثيا لندن" هذا الصيف بفرصة فريدة لزيارة سبا "إسبا لايف" الفاخر والحائز على العديد من الجوائز المرموقة، واختبار مجموعته الاستثنائية من علاجاته المتخصصة بالعناية بالوجه، والمقدمة بموجب الاتفاقية الجديدة التي أبرمها الفندق مع خبيرة العناية بالبشرة الدكتورة باربرا شتورم، الشهيرة بعلاجاتها الفريدة غير الجراحية لمقاومة علامات التقدم بالسن بالاعتماد على تقنيات فعالة لتجديد البشرة.

ويمكن للضيوف الذين يحجزون قبل 31 أغسطس، الاستفادة من وفورات تصل حتى 25% على الغرف والأجنحة وشقق بنتهاوس، بالإضافة للوصول إلى سبا "إسبا لايف" ومرافق فندق "كورينثيا لندن"، والتي تشمل حوض سباحة وغرفة ساونا فسيحة وغرفة بخار https://www.corinthia.com/en/hotels/london/offers/25-summer-savings.

التفاصيل:

• تفتح شرفة "سامر جاردن لاونج" أبوابها حتى شهر سبتمبر المقبل، وتقدم قائمة الطعام الخاصة بها ابتداءً من الظهيرة.

• تقطع دراجات "برومبتون" الكهربائية مسافة تصل إلى 50 ميلاً لكل عملية شحن، وستتوفر لجميع الضيوف عبر خدمة الكونسيرج في الفندق، مع منصة شحن ثابتة تقع مقابل مدخل ’وايت هول بالاس‘ في ’ويست مينستر‘.

• يمكن حجز علاجات "باربرا شتورم" لدى سبا "إسبا لايف" في فندق "كورينثيا لندن" عبر الاتصال بالرقم: 2073213050(0)44+ أو عبر البريد الإلكتروني: espalife.london@corinthia.com

2. أمسية موسيقية في الهواء الطلق في روما

يدعو فندق ’دي روسي‘، أحد فنادق ’روكو فورتيه‘ في العاصمة الإيطالية روما، الضيوف للاستمتاع بتجربة جديدة واستثنائية لكبار الشخصيات، وحضور أمسية فنية يحييها الفنان الشهير بلاسيدو دومينجو.

وللمرة الأولى منذ أكثر من 30 عاماً، يُطل الفنان بلاسيدو دومينجو على خشبة مسرح منطقة "حمامات كركلا" الشهيرة، يوم 7 أغسطس، ليقدم عرضاً فنياً لا مثيل له بعنوان "أمسية إسبانية" وسط إضاءة متميزة تغمر مجموعة فريدة من الآثار الرومانية.

ويمكن للضيوف حجز إقامة لمدة ليلتين في فندق ’دي روسي‘، لحضور هذا العرض المتفرد، والذي يحتفي بالتراث الفني الإيطالي الأصيل. وخلال ليلة الحفل، سيحظى الضيوف بفرصة تذوق مجموعة من أشهى المشروبات الإيطالية الفاخرة ضمن الساحة الخاصة بركن مشروبات ’سترافينسكي‘ الشهير، قبل نقلهم بسيارة فاخرة إلى منطقة "حمامات كركلا". وتوفر التذاكر الخاصة بكبار الشخصيات للزوار أماكن متميزة تتيح إطلالات لا مثيل لها على الآثار الرومانية، وتضمن لهم الاستمتاع بالأمسية الفنية الرائعة التي يحييها بلاسيدو دومينجو. وبعد انتهاء الحفل، سيحظى ضيوف الفندق بخدمة توصيل خاصة، بالإضافة إلى مشروب ليلي ووجبة خفيفة.

يشتمل العرض على:

• إقامة لمدة ليلتين ضمن أحد الغرف أو الأجنحة

• وسائل راحة ترحيبية فاخرة

• مشروب إيطالي فاخر لشخصين قبل الحفل ضمن ركن مشروبات ’سترافينسكي‘

• تذكرتي دخول لكبار الشخصيات إلى حفل الفنان بلاسيدو دومينجو المُقام على مسرح منطقة "حمامات كركلا" يوم الأربعاء 7 أغسطس 2019.

• خدمة توصيل حصرية من وإلى الحفل بسيارات فاخرة من طراز ’مرسيدس إي‘

• وجبة خفيفة بعد انتهاء الحفل لشخصين تُقدم ضمن الغرفة

الأسعار: تبدأ من 1,046 يورو (4,329 درهم إماراتي) لشخصين / لإقامة لمدة ليلتين

للحجز، يرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني: reservations.derussie@roccofortehotels.com

3. أرقى التجارب النابضة بالفخامة في موناكو

من موقعه الاستثنائي المُطل على مياه البحر المتوسط وسط غابة من أشجار الصنوبر، يدعو فندق ’مونتي كارلو بيتش‘ في موناكو رواده للاستمتاع بإجازة في أحضان الطبيعة وعيش أرقى التجارب واللحظات التي لا تنسى. ويزدان الفندق بتصاميم دافئة مستوحاة من أجواء منطقة الريفييرا الفرنسية في حقبة العشرينات من القرن الماضي، تحمل لمسات المهندسة المعمارية إنديا مادافي. ويُمثل فندق ’مونتي كارلو بيتش‘ الخيار الأمثل للاسترخاء وقضاء أجمل العطلات خلال عيد الأضحى المبارك، بفضل شاطئه الحصري وحوض السباحة الأولمبي، بالإضافة إلى مطعم ’إلسا‘ الفاخر والحائز على نجمة ميشلان، والمتخصص بالمأكولات العضوية.

ويضمن الفندق لرواده قضاء عطلات مثالية والاستمتاع بأشعة الشمس الذهبية ومياه البحر المتوسط المتألقة. وعند حجز الإقامة في جناح ’جونيور‘، يحظى الضيوف بمجموعة من الميزات تشمل الدخول مجاناً إلى نادي ’مونتي كارلو بيتش‘، وإلى منتجع ’ثيرمز مارينز‘ الصحي.

يتضمن العرض:

• دخول مجاني إلى ’كازينو مونتي كارلو‘

• وصول مجاني إلى منتجع ’ثيرمز مارينز‘ الصحي

• دخول مجاني إلى نادي ’مونتي كارلو بيتش‘ (باستثناء فترة الإغلاق السنوية)

• أسعار تنافسية في نادي ’مونتي كارلو للجولف‘ ونادي ’مونتي كارلو الريفي‘

• خدمة التنقل مجاناً ضمن المنتجع

• إمكانية تحويل كافة النفقات المدفوعة في مرافق المنتجع إلى حساب الغرفة

• الخدمات والتجهيزات الخاصة بالأطفال (عند الطلب)

• تسجيل الوصول: 3 بعد الظهر، تسجيل المغادرة: 12 ظهراً (تتوافر إمكانية تسجيل الوصول المبكر وتسجيل المغادرة المتأخر عند الطلب، بتكلفة 50% من سعر الليلة)



تبدأ الأسعار من 375 يورو (1,547 درهم إماراتي) لليلة الواحدة

4. استكشاف هونج كونج على متن قطار ترام فاخر بتصميم استثنائي

تُعد قطارات الترام المتميزة واحدة من أبرز مشاهد ومعالم مدينة هونج كونج على مرّ أكثر من قرن، إذ تحمل هذه القطارات التقليدية، التي تُعرف محلياً باسم ’دينج دينج‘، الركاب عبر القسم الشمالي من الجزيرة منذ عام 1904. وتكريماً لهذه المعالم الأصيلة، أطلق برنامج ’أكاديمية ذا بينينسولا‘ تجربة ’قصة مدينة: ترام سيركس من الأكاديمية‘، والتي توفر للزوار فرصة رائعة لاستكشاف هونج كونج على متن قطار ترام فاخر ومريح، يتفرد بتصميم خاص من إبداع شركة ’سيركس‘ المحلية الناشئة، وبالتعاون مع شركة ’هونج كونج للترام‘.

وتمت إعادة تصميم وتهيئة ترام ’سيركس‘ من قبل فريق متخصص من المصممين والمهندسين المعماريين والمنسقين والفنانين، ليصبح بمثابة نادٍ فاخر متنقل يضم ثلاث مساحات منفصلة، تشمل ’ذا فرويديانز‘، وهو مقصورة مزودة بشرفة مفتوحة تتيح للمسافرين إطلالات لا مثيل لها على أشهر معالم المدينة، بالإضافة إلى جولة عبر أهم التحف المعمارية لهونج كونج برفقة أحد الخبراء المحليين، وغرفة ’داروينز جاردن‘ الفسيحة والمزينة بتشكيلة من الأضواء الزاهية والنباتات الوارفة، والموسيقى الحية. أما القسم الثالث، ’تشاثام هاوس‘، فيتألف من عربة سفلية استثنائية بتصاميم مستوحاة من النوادي الاجتماعية الراقية، والتي تحتضن مجموعة واسعة من الأنشطة الثقافية وعروض ألعاب الخفة التي تقدمها مجموعة من المواهب المحلية، ما يضمن للزوار قضاء جولات لا مثيل لها.

هذا وتتوافر التجربة للضيوف المقيمين لليلتين أو أكثر لدى فندق ’ذا بينينسولا هونج كونج‘، والتي تبدأ بجولة بسيارة فاخرة من طراز ’رولس رويس فانتوم‘ الخاصة بالفندق، والتي تحمل الضيوف إلى محطة ترام ’ويسترن ماركت‘ في هونج كونج. لينطلق الضيوف بعدها في رحلة عبر الترام المتميز تستمر لساعتين، وتشمل جولة ضمن أهم المعالم التاريخية والمعمارية والترفيهية بالمدينة بإشراف أحد الخبراء المحليين، بالإضافة الى استكشاف المقصورات الثلاث الاستثنائية ضمن القطار والاستمتاع بأشهى أصناف المقبلات والمشروبات المُقدمة من ’ذا بينينسولا‘.

تتوافر التجربة يومياً من الساعة 12:15 ظهراً حتى 2:15 بعد الظهر، ومن الساعة 7:15 مساءً حتى 9:15 مساءً ضمن قطار ’سيركس ترام‘

تبلغ تكلفة تجربة الأكاديمية 46,888 دولار هونج كونج (22,057 درهم إماراتي) خلال أيام الأسبوع و50,888 دولار هونج كونج (23,939 درهم إماراتي) خلال عطلات نهاية الأسبوع، لشخصين على الأقل وخمسة أشخاص على الأكثر، وتتضمن جولة عبر المعالم التاريخية والمعمارية، بالإضافة إلى تجربة ترفيهية من اختيار الضيوف..