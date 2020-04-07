"سكايب" تتيح دردشة الفيديو بدون تسجيل الدخول أو تنزيل البرنامج

المصدر: ريدموند - د ب أ

أعلنت شركة "مايكروسوفت" أن منصة "سكايب" Skype تتيح حاليا دردشة الفيديو بدون الحاجة إلى تسجيل الدخول أو تنزيل البرنامج أو التطبيق.



وأوضحت الشركة الأميركية أنه يمكن البدء في دردشة الفيديو عبر "سكايب" بدون إنشاء حساب أو تنزيل البرنامج، على العكس من البرامج المنافسة الأخرى، كما أن المضيف لا يحتاج إلى الوصول إلى البيانات وجميع الدردشة مجانية بالكامل.



وإضافة إلى ذلك، قامت "مايكروسوفت" بتبسيط واجهة المستخدم بدرجة كبيرة، حيث إن كل ما يتطلبه الأمر الضغط على الزر الأزرق الكبير في موقع الـ"ويب"، الذي يقوم بإنشاء رابط يتم إرساله إلى جميع المشاركين، الذين يمكنهم الانضمام إلى مؤتمر الفيديو مباشرة، حتى بدون تنزيل برنامج سكايب أو الاضطرار إلى تسجيل الدخول.



وأكدت الشركة أن هذه الخدمة مستقلة تماما عن نظام التشغيل أو الجهاز الطرفي، الذي يستعمله المستخدم، مشيرة إلى أنه إذا قام المستخدم بتنزيل التطبيق بالفعل، فيمكنه بدء هذا الشكل الجديد من دردشة الفيديو من خلال النقر ببساطة على زر "مؤتمر" في الشريط الجانبي، ولا تنتهي صلاحية الروابط، التي تم إنشاؤها، وبالتالي يمكن للمستخدم من حيث المبدأ استعمال الرابط في أي وقت للانضمام لمؤتمر الفيديو.