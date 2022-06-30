4 سيارات تتفوّق في 2022 بالسعر والاعتمادية واستهلاك الوقود

المصدر: جوني جبور - دبي

سجّل عام 2022 مواصلة كبرى شركات صناعة السيارات في العالم طرح طرز بفئات مختلفة، منها أربع سيارات، صنفت بحسب خبراء السيارات من ضمن المركبات الرخيصة والاقتصادية، وتتمتع باعتمادية عالية من حيث الابتعاد عن الأعطال التي يمكن أن تصيبها خلال العمر الافتراضي البالغ سبعة أعوام.

وقال خبراء إن «ما نسبته 70% من الراغبين في امتلاك سيارات جديدة حول العالم، يتجهون في اختياراتهم للمركبة إلى عوامل عدة، من أهمها القيمة التسعيرية، ودرجة التصنيف في ابتعادها عن الأعطال، فضلاً عن الكلفة التشغيلية والمالية المنخفضة على صعيد الصيانة الدورية، واستهلاك الوقود، ليحفل العام الجاري، في مواصلة شركات صناعة السيارات طرحها لطرز نجحت في الحفاظ على استمراريتها من حيث تمتعها بـ(الاعتمادية المطلوبة)، من ضمنها أربع سيارات جمعت هذه الصفات، واعتلت المراتب الأولى، قدمتها شركات يابانية وأميركية وكورية».وأوضح الخبراء أن «مفهوم (اعتمادية المركبة)، والقيمة التسعيرية، من العوامل الحاسمة في اختيار شريحة متوسطي ومحدودي الدخل لمركباتهم الجديدة، خصوصاً أن العديد من الطرز المطروحة والمصنفة رخيصة نسبياً، لا تتمتع بدرجات تقييم عالية من قبل عملاء سابقين لها، ومن أبرزها عدم تمتعها بـ(الاعتمادية) المطلوبة، بالإضافة إلى تحمل ملاكها لكلفة مالية باهظة جراء إصلاح أعطال تصيبها مع انتهاء فترات صلاحية الضمان الممنوحة من قبل وكلاء السيارات».

«الإمارات اليوم» ترصد وفقاً لمواقع إلكترونية مختصة في عالم السيارات، أبرزها «تور كار» الفرنسي، و«أوتو درايف» البريطاني، السيارات الأربع التي تم طرحها في 2022، وتمثل امتداداً لأجيال سابقة من هذه الطرز التي حازت أعلى درجات تقييم رضا العملاء، والمستندة إلى جمع هذه السيارات بين السعر الرخيص والمحركات الاقتصادية، بجانب تمتعها بـ«اعتمادية» عالية على صعيد الابتعاد عن الأعطال طوال فترة سبع سنوات مقبلة.

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