«برابوس» تطلق نسخة «مرسيدس مايباخ GLS 600» بقوة 887 حصاناً

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

كشفت شركة التعديلات الألمانية «برابوس» عن نسخة معدلة من طراز «مرسيدس مايباخ GLS 600» الفاخر، مزودة بحزمة «Brabus 900»، التي تتضمن محركاً معدلاً من ثماني أسطوانات بسعة 4.5 لترات، قادر على إنتاج استطاعة ميكانيكية تصل إلى 887 حصاناً، و1250 نيوتن/متر من عزم الدوران الأقصى، والمحدد إلكترونياً عند 1050 نيوتن/متر.

وشملت حزمة التعديلات نظام عادم مصنّع من الفولاذ المقاوم للصدأ، مع التحكم النشط بالصمام، ما يضمن حصول السائق على صوت هدير المحرك القوي، وإنما مع إمكانية التحكم بالصوت عند الطلب، تجنباً لإزعاج الآخرين في الأحياء السكنية، من خلال وضعية «Coming Home».

وتمتاز النسخة المعدلة بمصدين أمامي وخلفي أكبر حجماً، وشبك أمامي أسود، مع ملحقات من قطع ألياف الكربون، إضافة إلى نظام تعليق مطور نوع «Brabus Airmatic»، الذي يتيح القدرة في جعل هيكل السيارة أقرب إلى الأرض، وإمكانية خفضه بمقدار 25 ميلمتراً، كما حصلت السيارة على عجلات بتصميم رياضي من قياس 24 إنشاً، مزودة بإطارات من قياس «295/35» في الأمام، و«335/30» في الخلف.

وتزخر المقصورة الداخلية بكسوة جلدية فاخرة، تجمع بين اللونين البيج والأسود، وتطعيمات إضافية من ألياف الكربون، ومقعدين منفصلين في الخلف قابلين للتدفئة والتهوية، تفصل بينهما وحدة تحكم مركزية.