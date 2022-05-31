6 نصائح وإجراءات ضرورية للسيارة في فصل الصيف وارتفاع الحرارة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أكدت مواقع متخصصة في عالم السيارات أن اتباع السائقين لست نصائح وإجراءات مهمة، تساعد ملاك المركبات قبيل دخول فصل الصيف في الحفاظ على الأجزاء الحيوية لسياراتهم، وتجنب الأعطال المفاجئة التي قد تنجم عن الارتفاع الكبير في درجات الحرارة. وقالت إن «أجزاء حيوية عدة في السيارة يمكن أن تتأثر سلباً بالارتفاع الكبير في درجات الحرارة خلال فصل الصيف، ما لم يتم اتباع نصائح وإجراءات تساعد في الحفاظ عليها، وتجنب ملاك السيارات التعرض لأعطال مفاجئة».

«الإمارات اليوم» ترصد، وفقاً لمواقع إلكترونية مختصة في عالم السيارات، أبرزها «موتور سايف» البريطاني، النصائح والإجراءات الستة التي يمكن للسائقين اتباعها، وتجنهم الأعطال المفاجئة في فترات الصيف الحارة: