فيكتور دالماو ل"الامارات اليوم": سيارات فلوكس واجن الكهربائية المطروحة حالياً في سوق الامارات لا ضمان عليها

كشفت شركة فلوكس واجن الشرق الأوسط أن جميع منتجاتها الكهربائية المنتشرة حالياً في السوق الإماراتية وهي ( ID.3و ID.4 و ID.5 و( ID.6 غير ملائمة للمنطقة، وبالتالي لا تتمتع بأي ضمان من الشركة، مشيرين إلى أن هذه السيارات تم تصميمها وإنتاجها بما يتوافق مع السوق الصينية وليس الإماراتية ودول مجلس التعاون الخليجي.

جاء ذلك في تصريحات خاصة لـ"الامارات اليوم" من المدير التنفيذي لشركة فولكس واجن الشرق الأوسط فيكتور دالماو للإجابة على عدة أسئلة من الجمهور حول هذه السيارات التي تلقى رواجا كبيرا في أسواق بيع السيارات مثل سوق "العوير" في دبي، لكنها لم تطرح لدى الوكلاء المعتمدين رسمياً. فيما يلي نص الحوار:

- بالحديث عن الجودة، إلى أي حد تعتبر أن هذه الطرازات ملاءمة للأسواق الإماراتية ودول مجلس التعاون الخليجي؟

إن جميع الطرازات الكهربائية من فولكس واجن المباعة حاليًا في الإمارات غير ملائمة للسوق الإماراتية أو لأسواق دول مجلس التعاون الخليجي. حيث إن جميع منتجات فولكس واجن الكهربائية ( ID.3و ID.4 و ID.5 و( ID.6 ، والتي يجري بيعها حاليًا من قبل مستوردين غير رسميين في دولة الإمارات هي إصدارات صينية. وعلى هذا الأساس فقد تم تصميمها وإنتاجها بما يتوافق مع السوق الصينية وليس الإماراتية ودول مجلس التعاون الخليجي. وبذلك يواجه العملاء الذين يشترون هذه المركبات من التجار ثلاث عواقب أساسية:

1. قد لا تستوفي هذه المركبات جميع المتطلبات القانونية التي حددتها سلطات دولة الإمارات أو دول مجلس التعاون الخليجي.

2. لم يتم اختبار هذه المركبات أو التصريح باستخدامها من قبل فولكس واجن في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي. لذلك فإن العلامة التجارية لا يمكن لها أن تضمن تشغيل وظائف السيارة بشكل سليم.

3. وبالتالي لا تتمتع هذه المنتجات بأي ضمان من الشركة المصنعة ولا يمكن تقديم خدمات الصيانة من قبل وكلاء فولكس واجن الرسميين في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي.

وسنوضح لمشتري هذه المركبات ما ذُكر أعلاه ببعض الأمثلة الملموسة:

• يتم تشغيل سيارات فولكس واجن الكهربائية بواسطة برنامج يشمل جميع وظائف السيارة كالمعلومات والترفيه وإدارة طاقة البطاريات. وعلى نفس مبدأ ما نقوم به في هواتفنا المحمولة، فإن فولكس واجن تقوم أيضًا بتحديث برامجها باستمرار عبر الإنترنت. ونظرًا لأن برامج هذه السيارات مصممة للسوق الصينية، فلن تستطيع فولكس واجن إتمام عملية التحديث في دولة الإمارات. كذلك الأمر عندما تشتري هاتفًا محمولًا ولا تستطيع الشركة المصنعة تحديثه: فسرعان ما تظهر قيود تحد من عمل الوظائف أو قد تؤدي إلى ظهور أعطال في بعض الحالات.

• يتميز مناخ دولة الإمارات ودول الخليج بدرجات حرارته العالية ورطوبته الشديدة. وبالنظر لأن هذه المركبات لم يتم اختبارها أو تصميمها للمنطقة، فإن فولكس واجن لا تستطيع أن تضمن تشغيل الوظائف مثل سعة شحن البطاريات أو تقديم الضمان على الكيلومترات أو كهرباء تشغيل المكيفات الهوائية وغيرها.

• بالحديث عن دولة الإمارات تحديدًا، فإن القانون يتطلب، مع جملة أشياء أخرى، أن تتمتع جميع الطرازات الجديدة بخاصية أمان تسمى " المكالمة الإلكترونية" والتي تمكن السيارة من إخطار الشرطة وخدمات الطوارئ تلقائيًا في حالة تعرضك لحادث وعدم قدرتك على إجراء المكالمة. حيث لا يمكن لأي سيارة مستوردة بشكل غير رسمي القيام بإجراء المكالمة الإلكترونية لأنها لا تتوافق مع الشبكة في دولة الإمارات.

• باعتبار أن وكلائنا الرسميين لن يتمكنوا من تقديم الخدمات لهذه السيارات، فنحن أيضًا لن نضمن تقديم الخدمة لعملائنا من قبل فنيين تلقوا التدريب الكافي من فولكس واجن، وعليه فإن العلامة التجارية لا تضمن الجودة في استخدام قطع غيار أصلية وأدوات الإصلاح التي تعهدنا أن نلتزم بها.

تبذل فولكس واجن جهودًا حثيثة لضمان حصول عملائنا على أفضل تجربة للمنتج والخدمة. وهذا ما لا نستطيع ضمانه مع المركبات الكهربائية المستوردة بشكل غير رسمي.

وبرأي الشخصي فإنه من المهم جدًا أن يكون العملاء على دراية بهذه العواقب قبل اتخاذ قرار الشراء، حتى يتمكنوا من اتخاذ القرار المناسب وتجنب المفاجآت لاحقًا. إذ تعتبر السيارة من أهم المشتريات التي تقوم بها العائلات وقد يكلفهم حدوث أي خطأ كثيرًا من الضرر العاطفي والمالي. وهو من أكثر الأشياء التي ثير قلقنا.

- لماذا يمتنع الوكلاء الرسميون لفولكس واجن في الإمارات عن بيع هذه الطرازات؟ ما هي العوامل التي تحول دون ذلك؟

كما أوضحت سابقًا، لم تتم الموافقة على طرح هذه الطرازات في الأسواق الإماراتية، ولهذا السبب لم يقم وكلاء فولكس واجن في الإمارات بعرضها أو بيعها. فمن الناحية الفنية، لا يمكن للعلامة التجارية أن تضمن تشغيل الوظائف بشكل سليم لسيارة تم تصميمها وصنعها لتناسب منطقة مختلفة كليًا. فعلى سبيل المثال، قد تبدو (ID.4) من وجهة نظر العميل مشابهة للسيارة التي تباع في مناطق أخرى، ولكن من الناحية الفنية فإنها تختلف تمامًا في برامجها، وإدارة بطاريتها ونظام تبريدها وما إلى ذلك من الأمثلة.

- لماذا لا تعترف فولكس واجن الشرق الأوسط بهذه الطرازات في سوق الإماراتية حتى الآن؟ ولماذا لم تقدم خدمات الصيانة والضمان لهذه الطرازات؟

لا نستطيع أن نضمن تشغيل الوظائف بشكل سليم لهذه المنتجات، حيث لم يتم اختبارها أو إصدارها للمنطقة من قبل فولكس واجن. فعندما نطلق رسميًا أي طراز، فإننا نجري عليه الاختبارات ونتحمل المسؤولية الكاملة في حالة حدوث خطأ ما، وهذا لا ينطبق مع هذه السيارات.

- هل يمكن أن تواجه هذه السيارات أي مشاكل فنية في المستقبل؟

لا نعرف وهذا ما يفسر قلقنا بهذه المسألة. لكننا نعلم جيدًا أنه لم يتم تصميم هذه الطرازات لتلائم هذه المنطقة، بما في ذلك برامجها وتحديثاتها، ولذلك لا يمكننا أن نضمن تشغيل وظائفها بشكل سليم.

- هل يحصل المشتري من السوق الإماراتية على الدعم من قبل الوكيل المعتمد في حال وجود عيوب فنية في هذه الطرازات؟

لا، للأسف يتم إيصال الصورة بشكل خاطئ للعملاء. فقط هي طرازات فولكس واجن التي تم إصدارها لهذه المنطقة من تحصل على الدعم من وكلائنا المعتمدين.

- هل تمنح الشركة الأم ضمانة على البطارية للمشترين من الإمارات؟ قد يخبر بعض البائعين عملائهم بوجود ضمان لمدة 10 سنوات على البطارية إذا تمت مراسلة الشركة عبر البريد الإلكتروني.

لا. لزيادة التوضيح في هذه المسألة، لا تحصل مركبات السوق الرمادية في منطقتنا على أي ضمان دولي من قبل الشركة المصنعة وذلك بسبب الطريقة غير الرسمية في الحصول عليها. كما إن أي ضمان يقدمه التجار للعملاء هو ضمان محلي، ولا يشمل فولكس واجن أو وكلائها المعتمدين.

- متى سيتم إطلاق هذه الطرازات في المنطقة، وما هو تاريخ طرحها الرسمي في السوق الإماراتية؟

لم نكشف بعد عن تاريخ محدد للإطلاق، ولكننا سنعلن ذلك في القريب العاجل.

- في حال وجود إطلاق رسمي في السوق الإماراتية، كم من المتوقع أن يكون السعر الذي يحدده الوكيل المعتمد لهذه الطرازات الثلاثة؟

سيتم الكشف عن الأسعار الرسمية فقط عندما يتم الإعلان عن تاريخ الإطلاق الرسمي.