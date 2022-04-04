5 نصائح فنية مهمة لسائقي السيارات المبتدئين

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

يفتقر العديد من السائقين، لاسيما المبتدئين الذين يخوضون تجربتهم الأولى في القيادة، إلى الإلمام ببعض المعلومات والنصائح المهمة، حددها خبراء في عالم السيارات، بخمس معلومات أساسية، عن صيانة السيارة، تساعد السائق في تجنب الأعطال الطارئة، خصوصاً عند لجوئه لأن تكون سيارته الأولى من الطرز المستعملة وليست تحت ضمان الوكيل.

وقال الخبراء، إن: «فهم مصابيح الإنذار التي يتضمنها لوح القيادة، من أكثر الأمور إرباكاً للسائقين الجدد، خصوصاً أن كلاً منها يدل على وجود خلل في أحد أنظمة السيارة، ويمثل رسالة تحذيرية للسائق لضرورة التوجه إلى مراكز الصيانة وإصلاح الخلل بالسرعة الممكنة».

وأوضح الخبراء، أن: «فهم السائقين خصوصاً المبتدئين منهم، النصائح الأساسية والمهمة عن كيفية صيانة سياراتهم ومراقبتها دورياً، يجنبهم قدر الإمكان خسارة الوقت والكلفة المالية جراء الأعطال الطارئة التي يحتمل أن تتعرض لها السيارة، سواء تلك التي تعنى بتعلم السائق كيفية قياس مستوى زيت المحرك».

«الإمارات اليوم» ترصد وفقاً لمواقع إلكترونية مختصة في عالم السيارات، أبرزها «درايف سيفتلي» الأميركي، النصائح الخمسة التي يجب على السائقين المبتدئين الإلمام بها عن صيانة سيارتهم وتجنبهم الأعطال الطارئة.

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