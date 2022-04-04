4 تقنيات مستقبلية تدعم السيارة الكهربائية على حساب «الوقود»

المصدر: جوني جبور ■ دبي

بطارية الحالة الصلبة هيكل بخلايا كهربائية كابل الشحن شحن البطارية أكد علماء بريطانيين، أن زمن شحن البطارية الكهربائية، سيتقلص من 10 ساعات إلى ثلاثة دقائق، عبر استخدام جهاز جديد يستند على قوانين «فيزياء الكم»، يؤمن تشغيل وشحن جميع خلايا البطارية في وقت واحد، مع منح البطاريات ذات الكم (العدد) الأكبر من الخلايا سرعة شحن أعلى. قدمت شركة «كونتمبراي أمبير إكس تكنولوجي» الصينية، مشروع لتطوير تكنولوجيا جديدة لدمج خلايا البطاريات في هياكل السيارات، وبالتالي التخلص من إعاقتي الوزن وضخامة حجم البطاريات الكهربائية، ومنح السيارات وزناً منخفضاً ومكونات إنسيابية أفضل ومدى سير يصل إلى 800 كيلومتر. تعمل كل من «نيو» الصينية، و«تويوتا» اليابانية، على ابتكار «بطارية الحالة الصلبة» في الجيل المقبل من السيارات الكهربائية، بمدى سير يصل إلى 1000 كيلومتر في الشحنة الواحدة، ما يضمن لها تحطيم الرقم القياسي المسجل حالياً باسم سيارة «لوسيد إير دريم» ذات بطارية بمدى 832 كيلومتراً. جوني جبور À دبي

أكد خبراء في عالم السيارات، أن مستقبل عالم السيارات، سيتجه بصورة أكبر إلى المركبات الكهربائية النظيفة، على حساب السيارات التقليدية التي تستمد الطاقة من محركات الوقود الاحتراقي، مدعومة بأربع تقنيات جديدة تعمل عليها حالياً كبرى شركات صناعة السيارات، تتيح لها تخطي العقبات التي تواجهها السيارة الكهربائية، أبرزها خفض مدة شحن البطارية دون 10 دقائق، والحصول على مدى سير يصل إلى 1000 كيلومتر.

وقال الخبراء، إن: «معظم السيارات الكهربائية المنتشرة حالياً في الأسواق العالمية، تستند إلى بطاريات كهربائية ذات أحجام ضخمة وتحتاج لإعادة شحنها إلى مدة زمنية قد تصل إلى 10 ساعات، فضلاً عن مدى سير بالكاد يوازي تلك التي تقدمها السيارات التقليدية ذات محركات الوقود الاحتراقي، إلا أن توجه العديد من شركات صناعة السيارات إلى التركيز على تقنيات مستقبلية جديدة، سواء تلك التي تخص البطاريات الكهربائية ذاتها، أو الخاصة بكوابل الشحن، ستمنح السيارة الكهربائية دفعة إضافية لتسريع عمليات الشحن والحصول على مدى سير أطول، بما يعزز وجودها في السوق العالمي على حساب السيارات التقليدية».

«الإمارات اليوم» ترصد وفقاً لمواقع عالمية مختصة في مجال السيارات الكهربائية، أبرزها موقع «يوري كاليرت» الأميركي، التقنيات الأربع المستقبلية التي ستدعم انتشار السيارة الكهربائية في الأسواق العالمية على حساب نظيرتها السيارة التقليدية ذات محركات الوقود الاحتراقي. محركات

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