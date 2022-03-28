"مرسيدس-بنز" تطلق سيارة كهربائية جديدة في أبوظبي.. وتفتتح صالة في "ياس مول"

المصدر: أبوظبي-الامارات اليوم.

أعلنت شركة الإمارات للسيارات الوكيل العام المعتمَد لسيارات "مرسيدس-بنز" في أبوظبي، عن افتتاح صالة عرض بوتيك جديدة بمساحة 360 متراً مربّعاً في ياس مول بإمارة أبوظبي.

وتستضيف الصالة مجموعة متنوّعة من طرازات "مرسيدس-بنز"، الرياضية والسيدان، إلى جانب عرض تشكيلة واسعة من منتجات الموضة والمقتنيات التي تحمل اسم العلامة التجارية.

وتزامناً مع افتتاح الصالة اطلقت الشركة السيارة الكهربائية مرسيدسAMG EQS 53 4MATIC+ الجديدة كلّياً للمرّة الأولى في أبوظبي.

وقالت الشركة انه "مع هذا الطراز الجديد، تتابع العلامة التجارية توجّهها نحو مستقبل كهربائي بالكامل وفق مفهوم أداء القيادة. ويرتكز أول طراز AMG إنتاجي كهربائي ببطارية على هندسة مرسيدس EQ الخاصّة بالمركبات الفاخرة والتنفيذية".

وقال الرئيس والمدير التنفيذي لشركة مرسيدس - بنز الشرق الأوسط مارتن شولز: "أصبح من الضروري وجود عوامل جذب إضافية للعملاء وتوفير خدمات ملائمة أكثر لهم. بناءً عليه، تم تصميم صالة البوتيك الجديدة لتكون متمحورة حول العميل، وتُعدّ إضافة مثالية لمنشأة مرسيدس - بنز الشاملة والرائعة على طريق المطار والتي تضم صالة عرض واسعة ومركز خدمة متطوّر. كما إنها تتبع نمطاً جديداً مبتكَراً وهي مصمَّمة لتقريبنا أكثر من عملائنا في أبوظبي، بحيث توفر مرفقاً إضافياً جديداً يتم من خلاله تقديم خدمات شخصية لا تُنسى في إمارة أبوظبي".

بدوره، أكّد مدير عام شركة الإمارات للسيارات محمد غازي المومني: "هذه الإضافة المتميّزة التي تشهدها مجموعة صالاتنا في أبوظبي سترسي المعايير من ناحية التصميم بالإضافة إلى الخدمات أيضاً. سعداء لتوسعة حضورنا وصولاً إلى هذا المكان".