شراء سيارة جديدة «كهربائية» في الإمارات 2022 يستحوذ على اهتمام 41%

المصدر: جوني جبور ■ دبي

كشف نتائج استطلاع أجرته «الإمارات اليوم»، عن تفضيل 41% ممن شاركوا في التصويت الذي امتد 24 ساعة، اقتناء سيارة جديدة كهربائية خلال عام 2022، على حساب اقتناء السيارات التقليدية ذات محركات الوقود الاحتراقي أو الهجينة منها.

وأوضحت نتائج التصويت الذي شارك فيه 232 شخصاً على منصة «تويتر»، انتزاع السيارات الكهربائية الصديقة للبيئة المرتبة الأولى، مقارنة بنسبة 32% من الأصوات التي فضّلت استمرارية السيارات التقليدية ذات محركات الوقود الاحتراقي، فيما اقتصر الراغبون في امتلاك سيارات هجينة على 26% من الأصوات، سواء تلك المصنفة بالهجينة الكهربائية، التي تستند في إعادة شحن البطارية على قابس كهربائي منزلي، أو تلك التي يمكن شحن البطارية فيها أو تزويد المولد بالطاقة الكهربائية اللازمة من خلال مفهوم استعادة الطاقة الحركية لعملية الكبح.

وجاء الاستطلاع عبر سؤال «الإمارات اليوم» بصيغة «إذا كنت تتطلع لشراء سيارة جديدة في العام الحالي 2022، ماذا تختار؟»، وكانت الخيارات «سيارة كهربائية، سيارة هايبرد، سيارة بنزين عادية».

وتوافقت نسب التصويت مع التوجهات العالمية السائدة على صعيد زيادة الوعي بالبيئة، وهو ما أكدته دراسة لموقع «غرين كار» البريطاني، كشفت ارتفاعاً في حجم مبيعات السيارات الكهربائية خلال 2021 بلغت 108% مقارنة بـ2020، مع بيع 6.6 ملايين سيارة كهربائية العام الماضي، ما شكل 9% من إجمالي حجم مبيعات سوق السيارات العالمي البالغ 66.7 مليون سيارة جديدة.

وتصدرت شركة «تسلا» قائمة أكثر مبيعات السيارات الكهربائية في 2021، مع 386 ألف سيارة، فيما تصدرت «تويوتا كامري الهجينة» قائمة الأكثر مبيعاً ضمن هذه الفئة مع 617 ألف نسخة، ولتحافظ الأسطورة «تويوتا كورولا» ذات محرك الوقود الاحتراقي على مكانتها لعام جديد كأكثر السيارات مبيعاً في السوق العالمي، مع بيع أكثر من مليون سيارة، إلا أن المعطيات ذاتها أكدت أن المؤشرات المستقبلية، تنصف السيارات الكهربائية، التي من المتوقع لها أن تشغل نسبة 47% من حجم المبيعات بحلول عام 2033.

للإطلاع على نقاط قوة وضعف الأنماط الثلاثة التي تناولتها شريحة التصويت في تحديد خيار سياراتهم المستقبلية، بدايةً من الكهربائية التي حازت النسبة الأعلى من الأصوات، مروراً بالتقليدية ذات محركات البنزين، وانتهاء بالهجينة، يرجى الضغط على هذا الرابط.