6 خصائص تميز إصدار الذكرى الـ 70 من «نيسان باترول»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

يمتاز إصدار الذكرى الـ70 من سيارات «نيسان باترول 2022» بعدد من المزايا الخارجية والداخلية التي احتفت بها الشركة المصنعة، ومن أبرز تلك المزايا ست خصائص تشمل، تصميم شبكة الكروم الخارجية وبشكل الكروم اللامع والمطفي على عرض مقدمة السيارة.وتم تعزيز مركبات الذكرى الـ70 بعجلات معدنية محدثة من مقاس 20 بوصة تم قطعها آلياً. إضافة إلى شعار خارجي مميز يحمل إشارة للذكرى الـ70 باللغة الإنجليزية على جانب السيارة، كما تشمل السيارة تصميمات داخلية جديدة باللون العنابي للاحتفال بإرث السيارة الذي يمتد 70 عاماً.

وتأتي «نيسان باترول 2022» مدعمة بتقنية وحدة تحكم مركزية أعيد تصميمها، وتتميز بشاشة للمعلومات والترفيه جديدة كلياً من مقاس 12.3 بوصة، إلى جانب نظام الربط الشبكي اللاسلكي المحسن «أبل كار بلاي» ونظام «أندرويد أوتو»، مع إمكانية نقل محتوى الشاشة الأمامية للشاشات المثبتة بالمقاعد الخلفية.

وتشتمل «نيسان باترول» الجديدة على ميزة التنوّع الكبير، حيث تتوافر بثماني نسخ، ومحركات بحجم «في 6» أو «في 8».