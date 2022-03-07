اطلاق نيسان باثفايندر 2022 الجديدة بسعر يبدأ من 138 ألف درهم

المصدر: دبي-الإمارات اليوم.



أعلنت نيسان الشرق الأوسط، عن الإطلاق الإقليمي الرسمي لسيارة باثفايندر 2022 الجديدة كلياً (الجيل الخامس) التي تتميز بطلائها الخارجي من لونين للمرة الأولى منذ ظهورها عام 1987.

يبدأ سعر نيسان باثفايندر 2022 الجديدة كلياً من 138 ألف درهم إماراتي وتتوفر حالياً لدى شبكة وكلاء نيسان في الشرق الأوسط، وتضم: شركة المسعود للسيارات في أبوظبي، وشركة يوسف خليل المؤيد وأولاده في البحرين، والشركة العربية للسيارات في دبي، وعبد المحسن عبد العزيز البابطين في الكويت، وشركة سهيل بهوان للسيارات في سلطنة عمان، وشركة صالح الحمد المانع في قطر.

وتتوفر السيارة العائلة المتعددة الاستخدامات التي تتسع من 7 إلى 8 أشخاص، بثلاث فئات هي S وSV وSL، وزوّد بناقل حركة أوتوماتيكي بـ9 سرعات يوفر تسارعاً أفضل بنسبة 30% من الطراز السابق.

وزودت باثفايندر الجديدة بمحرك DOHC من 6 أسطوانات سعة 3.5 لتر مع نظام حقن مباشر يولّد 271 حصاناً وعزم دوران يبلغ 340 نيوتن متر إضافة إلى ناقل حركة أوتوماتيكي جديد كلياً من 9 سرعات يوفر تسارعاً لافتاً ويعزز ثقة السائق على الطرق المعبّدة والوعرة.

وقال المدير التنفيذي لشركة نيسان الشرق الأوسط تييري صباغ: "تعدّ باثفايندر إحدى السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات الشهيرة في الشرق الأوسط، وقد أتاحت للعملاء الاستمتاع بطابع الفخامة وحرية الاستكشاف على مدى عقود. وبعد مرور خمسة وثلاثين عاماً على الإطلاق العالمي للطراز الأصلي، يصل الجيل الخامس من باثفايندر اليوم إلى هذه المنطقة ليؤكد مدى التزامنا تجاه العملاء من خلال توفير منتجات وخدمات تتماشى مع أنماط حياتهم الفريدة وحبهم للاستكشاف والمغامرات، من دون المساومة على الراحة أو السلامة. وقد صُممت باثفايندر الجديدة كلياً بمظهر وأداء قويّين ليتيح لعملائنا خوض المغامرات، ونتطلع لتعزيز ريادتنا في المنطقة في هذه الفئة من السيارات من خلال هذا الطراز الجديد كلياً."

وتزامن إطلاق السيارة مع الإعلان عن نموّ مبيعات نيسان في الخليج خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية 2021 (أبريل 2021 – مارس 2022)، حيث بلغت الزيادة 9.9% في الفترة الممتدة من أبريل إلى ديسمبر 2021.

وكان الدور الأبرز في هذه الزيادة لكل من سوق الإمارات التي سجّلت مبيعاته نمواً بنسبة 17.7% مقابل 36.2% في البحرين و37.7% في الكويت مقارنةً بالفترة ذاتها من العام السابق.

وتتوفر نيسان باثفايندر 2022 بعشرة ألوان من بينها الأحمر الكهرماني القرمزي، الأبيض اللؤلؤي الصاخب، الأبيض اللؤلؤي الصاخب مع الأسود المعدني الفائق، الفضي المعدني مع الأسود المعدني الفائق، الرمادي الصاخب مع الأسود المعدني الفائق، الأحمر الكهرماني القرمزي مع الأسود المعدني الفائق، الأخضر اللؤلؤي مع الأسود المعدني الفائق.