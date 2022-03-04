أدنى سعر سيارة جديدة 2022 في السوق الإماراتية 35 ألف درهم

المصدر: جوني جبور ■ دبي

استقر الحد الأدنى لأسعار السيارات الجديدة الخاصة بالعام 2022 في أسواق الإمارات، عند أعتاب 35 ألف درهم، وذلك وفق مؤشرات رصدتها مواقع ومنصات مختصة في هذا المجال، أبرزها «Yallamotor»، ومؤشر مقياس كلفة الحياة والسلع «numbeo».

وأوضحت البيانات، وفرة الطرح في السوق الإماراتية على صعيد السيارات الأصغر حجماً، في دلالات على حدة المنافسة بين وكلاء السيارات لتقديم خيارات متعددة من المركبات منخفضة السعر، تتمتع بضمان الوكيل، وبمحركات اقتصادية في استهلاك الوقود، وهذه المؤشرات صنفت السوق المحلية حتى منتصف العام الماضي، كرابع أرخص الأسواق عربياً، على صعيد السيارات الاقتصادية الصغيرة، والمرتبة الـ16 عالمياً.

وتصدر طراز «شيري أزيرو 3» موديل 2022 ليمثل الحد الأدنى لأسعار السيارات الجديدة المطروحة بالدولة، والبالغ 35 ألف درهم. ذلك إلى جانب خيارات أخرى من رينو وسوزوكي وميتسوبيشي، ضمن لائحة سعرية تقارب 10 آلاف دولار (36 ألفاً و703 دراهم).

للإطلاع على أرخص أربعة طرز جديدة تم طرحها في السوق الإماراتية في 2022، يرجى الضغط على هذا الرابط.