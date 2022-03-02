مفاجأة.. بورشه تعلق الإنتاج في مصنعها لطرازي "ماكان" و"باناميرا" بسبب أوكرانيا

المصدر: شتوتجارت-وكالات

قررت شركة "بورشه" الألمانية لصناعة السيارات تعليق إنتاجها في مصنعها بمدينة لايبتسيج الألمانية بسبب اختناقات التوريد.

وقال متحدث باسم الشركة اليوم الأربعاء إن المصنع مُجبر على تعليق الإنتاج اعتبارا من عقب ظهر اليوم حتى نهاية الأسبوع المقبل مبدئيا.

وينتج المصنع في لايبتسيج طرازي "ماكان" و"باناميرا". وبحسب البيانات، سيُجرى طلب إحالة 2500 موظف في المصنع إلى العمل بدوام جزئي.

وبحسب البيان، سيستمر الإنتاج هذا الأسبوع في مصنع الشركة بشتوتجارت-تسوفنهاوزن، حيث يُجرى إنتاج طرازي "تايكان" و"911".

وجاء في البيان: "سيُجرى تنفيذ المزيد من الخطوات في إطار عملية منظمة. في الأيام والأسابيع المقبلة سيُجرى التصرف وفقا للأوضاع، وسنعيد تقييم الوضع بشكل مستمر".

وبحسب مصادر من قطاع تصنيع السيارات، كانت شركة بورشه المملوكة لمجموعة "فولكس فاجن" تحصل على أحزمة الكابلات من غرب أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم بورشه: "مجموعة فولكس فاجن تنظر إلى الوضع في أوكرانيا بقلق وذهول كبيرين"، مضيفا أنه من المأمول وقف الأعمال القتالية سريعا والعودة إلى الدبلوماسية، وقال: "نحن مقتنعون بأن الحل المستدام للصراع يمكن أن يتم فقط على أساس القانون الدولي"، مؤكدا أن أمن الأشخاص وسلامتهم على رأس أولويات الشركة في أوكرانيا، مضيفا أن التأثيرات على الأنشطة التجارية سيُجرى تحديدها باستمرار من قبل خبراء.