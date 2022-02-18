«تحدّي القوة».. يُغري «فورد برانكو» لمزاحمة «جيب رانجلر»

المصدر: جوني جبور ■ دبي

أحيت «فورد» سيارتها الأسطورية «برانكو»، وأعادتها إلى الأضواء، أخيراً، لتدخل السيارة العريقة في مزاحمة طرز منافسة لها فرضت نفسها بقوة في السوق، وتتمتع بمكانة واسعة في قطاع المركبات المخصصة للشباب العاشق للمغامرات الصحراوية والقيادة على المسالك الوعرة، والقابلة للتزويد، يتصدرها «جيب رانجلر»، خصوصاً أن كلتا السيارتين تأتيان ضمن فئة قاعدة العجلات القصيرة ذات البابين، والطويلة خماسية الأبواب.

وسلط موقع «موتور وان» البريطاني الضوء على القدرات التي تتمتع بها «برانكو» بفئاتها المختلفة، في المنافسة بقوة في قطاع سيارات المغامرات بصورة عامة، وطرز «جيب رانجلر» على وجه التحديد، في مقارنة مفصّلة لكلتا السيارتين الأميركيتين القابلتين للتعديل والتزويد.

وذكر الموقع أن «إعادة إحياء (فورد) لأسطورتها (برانكو)، التي وصلت الأسواق العالمية العام الماضي، فتح الباب بقوة في مخاطبة عشاق القيادة على الطرق الوعرة، والمزاحمة في قطاع لطالما امتلكت فيه (جيب رانجلر) شهرة واسعة، خصوصاً بين شريحة الشباب».

«الإمارات اليوم» ترصد المقارنة التفضيلية التي استند إليها موقع «موتور وان» بين طرازي «فورد برانكو» و«جيب رانجلر»، على صعيد المواصفات الفنية ونطاق الأداء واللائحة السعرية لكلتا السيارتين في الأسواق العالمية.

للإطلاع على المقارنة التفضيلية التي استند إليها موقع «موتور وان» بين طرازي «فورد برانكو» و«جيب رانجلر»، على صعيد المواصفات الفنية ونطاق الأداء واللائحة السعرية لكلتا السيارتين في الأسواق العالمية، يرجى الضغط على هذا الرابط.