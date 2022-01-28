«لكزس» تقدم نسخة «أوفرود» معدلة من «LX 600»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

كشفت «لكزس» أخيراً، عن نسخة «أوفرود» من طرازها الجديد «LX 600»، وذلك على هامش مشاركة الصانعة اليابانية ضمن فعاليات معرض طوكيو للسيارات، في نسخة خاصة قادرة على خوض تحديات أصعب التضاريس، وجاءت ثمرة تعاون بين «لكزس» والمعدل الياباني الشهير «JAOS».

وتعد «LX 600 أوفرود» نسخة معدلة من فئة «F Sport» الرياضية، وتمتاز السيارة المعدلة، بعناصر هيكل خفيفة الوزن وعالية الصلابة، في باقة صممت خصيصاً لها مصنعة من البلاستيك المقوى وألياف الكربون، أسهمت في منح السيارة مزيداً من سمات القوة.

كما حصلت السيارة على تعديلات أخرى تعمل على تحسين كفاءتها في التعامل مع التضاريس الوعرة، من ضمنها عجلات «Enkei» من قياس 20 بوصة بتصميم مكون من 10 أضلاع وبلون تيتانيوم ذهبي، ومزودة بإطارات نوع «Toyo Open Country A/T» من قياس «285/55 R20».

واستكملت باقة التعديلات، مع تصميم أكبر حجماً لواقيات الطين، وأخرى لمقابض الأبواب، وعتبات جانبية وشبكة عادم جديدة كلياً، وحواف سوداء للشبك الأمامي، ومداخل الهواء التي تحيط بالزجاج الذي جاء بدوره بلونٍ مظلل.

وتستند «LX 600 أوفرود» إلى محرك مكون من ست أسطوانات بسعة 3.5 لترات، المعزز بشاحن تيربو مزدوج، يولد قوة 409 أحصنة، و650 نيوتن/متر من عزم الدوران، على أن يتصل المحرك مع ناقل حركة أوتوماتيكي من 10 سرعات، يتولى مهمة نقل القوة المحركة إلى نظام الدفع الرباعي للعجلات.

ولم تعلن «لكزس» خلال معرض طوكيو، أسعار «LX 600 أوفرود»، إلا أنها تعهدت بتقديم مجموعة متنوعة من المنتجات لتلبية الاحتياجات وأنماط الحياة لعملائها، في إشارة إلى توفير المزيد من الباقات المعدلة وقطع الغيار ما بعد البيع في المستقبل.