"هافال H6 GT".. كوبية فاخرة في فئة "SUV" بقوة 201 حصان

المصدر: جوني جبور-دبي

قدمت شركة "هافال" الصينية، الجيل الثالث من سيارتها "H6 GT" الخاصة بالأسواق العالمية، في طراز كوبيه فاخر ينتمي إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات "SUV"، ينبض بقلب محرك تيربو تشارجد بسعة الليترين، يولد قوة 201 حصاناً، و320 نيوتن/متر من عزم الدوران.

وحرصت "هافال" في نسخة الأسواق العالمية، على تقديم تحسينات واسعة في سيارتها "H6 GT"، مقارنة بالنسخة التي طرحتها أغسطس الماضي والخاصة بالسوق الصيني، إذ حصلت الكوبيه الفاخر، على لمسات مختلفة من خلال إعادة تصميم الجزء الأكبر من الهيكل الخارجي، مع شبك أمامي جديد، ومداخل تهوية واسعة تتماشى مع هويتها الرياضية، بالإضافة إلى جناح خلفي مدمج ذي بنية عريضة، ومشتت هواء أسفل المصد الخلفي يتضمن مخرجي شبكة العادم، كما زودت السيارة بمكابح "بريمبو" وبمجموعة من إطارات "ميشيلان" لتحسين الأداء

وتأتي نسخة "GT" بأبعاد خارجية أكبر من النسخة القياسية "H6"، مع طول إجمالي يصل إلى 4727 ميلمتراً، بزيادة قدرها 74 ميلمتر عن النسخة القياسية، وعرض يبلغ 1940 ميلمتراً بزيادة قدرها 54 ميلمتر، وارتفاع أقل بمقدار 5 ميلمترات يقف عند اعتاب 1729 ميلمتر، فيما يبلغ طول قاعدات العجلات 2738 ميلمتر.

داخلياً، حصلت المقصورة على لوحة عدادات رقمية بحجم 10.25 إنش، وشاشة وسطية تعمل باللمس مقاس 12.3 إنش لنظام الترفيه والمعلومات، كما حصلت مقصورة "H6 GT" على تصميم رياضي للمقاعد الأمامية.

وتشتمل مواصفات السلامة والأمان في السيارة على نظام تثبيت السرعة المتكيف مع نظام "Stop& Go"، بالإضافة إلى أنظمة "ADAS" الأخرى.