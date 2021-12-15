تويوتا تنتج عدداً قياسياً من السيارات في يناير

المصدر: طوكيو - رويترز

قالت تويوتا موتور اليوم الأربعاء إنها تعتزم إنتاج 800 ألف سيارة على مستوى العالم في شهر يناير المقبل، وهو رقم قياسي بالنسبة لهذا الشهر، فيما تكثف جهودها لتعويض توقف الإنتاج بسبب نقص قطع الغيار.

وقالت الشركة في بيان: "سنسعى للوفاء بتوقعاتنا للإنتاج عند مستوى تسعة ملايين وحدة" للعام المنتهي في 31 مارس.

وتمثل خطة الإنتاج لشهر يناير زيادة بواقع 60 ألف سيارة مقارنة بالعام السابق.

وتأثرت أكبر شركة لصناعة السيارات في العالم من حيث حجم الإنتاج بنقص قطع الغيار التي تنتجها مصانع في ماليزيا وفيتنام بسبب جائحة كورونا.

وذكرت الشركة هذا الأسبوع إن هذا النقص يجبرها على وقف بعض عمليات التصنيع في اليابان في ديسمبر، مما يعني خسارة إنتاج 14000 سيارة في الشهر.