«بي إم دبليو» تطرح سيارة «أي إكس» الكهربائية في الإمارات

المصدر: أحمد الشربيني ■ دبي

طرح المركز الميكانيكي للخليج العربي، وكيل سيارات «بي إم دبليو»، طراز السيارة الكهربائية الجديدة «أي إكس» عبر منصّات معرض «نوفيلتر دبي» للسيارات بمنطقة دبي هاربور، الذي تستمر أعماله حتى يوم غدٍ.

وأفاد مستشار المنتج في المركز الميكانيكي للخليج العربي، فراس جمال الدين، بأن السيارة، سيتم طرحها في قاعات العرض في الإمارات قبل نهاية الشهر الجاري، مع إتاحة الحجز المسبق على السيارة، التي سيتم البدء في تسليمها للمتعاملين خلال شهر مارس المقبل. وأضاف لـ«الإمارات اليوم»: «من أبرز مواصفات السيارة أن مقدمتها تأتي بمادة مقاومة للخدوش، وإذا تعرّضت للخدش ترجع لحالتها الطبيعية بمجرد تعرّضها لحرارة معتدلة بعد وقت قصير كحرارة الشمس، أو حرارة مجفف الشعر، كما أنه يمكن تزويد المياه للسيارة بغرض استخدام المساحات الأمامية والخلفية عبر الضغط على علامة (بي إم دبليو) على مقدمة السيارة».

وأضاف أن «هنالك طرازان: الأول (أي إكس 50)، ويقطع مسافة 620 كيلومتراً عند الشحن، بقوة 530 حصاناً، وينطلق من وضع الثبات إلى سرعة 100 كيلومتر في نحو 4.6 ثوان، والطراز الثاني (أي إكس 40)، ويقطع مسافة 420 كيلومتراً». بدوره، أوضح مسؤول تنفيذي المبيعات لسيارات «بي إم دبليو» في المركز الميكانيكي للخليج العربي، لويس كريستودوليديس، أن «السيارة التي يتم البدء في تلقي الحجز المسبق عليها حالياً، من المنتظر أن تطرح بسعر يصل إلى 530 ألف درهم لطراز (أي إكس 50)، وبسعر 430 ألف درهم لطراز (أي إكس 40)».