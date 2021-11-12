«بورشه» تطلق إصدارا خاصا من أيقونتها Panamera

المصدر: شتوتجارت -د ب أ

أطلقت شركة «بورشه» إصدارا خاصا من أيقونتها Panamera يحمل الاسم Platinum Edition نظير سعر يبلغ 111 ألف و945 يورو.

وأوضحت الشركة الألمانية أن الإصدار الخاص Platinum Edition يقدم العديد من التجهيزات الإضافية مثل نظام النبض الهوائي المتوائم، وكشافات LED-Matrix، فضلا عن الطلاء باللون البلاتيني الحريري الناعم، ومخارج العادم باللون الأسود، والعجلات قياس 21 بوصة، والتصميم الخاص للمصابيح الخلفية.

وتزدان المقصورة الداخلية للسيارة الخاصة بالمقاعد المريحة، ومقود GT، ووظيفة تدفئة المقاعد الخلفية، فضلا عن باقة المكونات المصنوعة من سبائك الألومنيوم.