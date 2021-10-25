فولكس واجن تعرض مجسم لسيارة تيرامونت من قطع الليغو لدى "النابودة للسيارات"

المصدر: دبي-الامارات اليوم

احتفالاً بمرور ثلاث سنوات على طرح سيارة تيرامونت، أكبر سيارة SUV من فولكس واجن والأعلى مبيعاً بين سياراتها في المنطقة، عرضت فولكس واجن مجسماً فريداً للسيارة من قطع ليغو بنصف حجم السيارة الحقيقية، واستغرق بناؤه 111 ساعة.

وطلبت فولكس واجن تصميم المجسم، الذي يتكون من أكثر من 155,000 قطعة ليغو بوزن 580 كغ، في إطار شراكتها التعاونية مع شركة ليغو الشرق الأوسط.

ويُعرض المجسم في الفترة من 20 أكتوبر إلى 3 نوفمبر في صالة عرض النابودة للسيارات، ويحاكي تصميم سيارة SUV العائلية.

ووفق بيان رسمي فولكس واجن، فإن المجسم يأتي بحجم يساوي نصف حجم السيارة الأصلية، حيث يزيد طوله عن 256 سم ويبلغ عرضه 122 سم وارتفاعه 92 سم، ومن المتوقع أن يوفر تجربة ممتعة وفريدة لعملاء فولكس واجن.

وقال المدير التنفيذي لشركة فولكس واجن الشرق الأوسط فيكتور دالماو: "أردنا أن نحتفي بسيارة تيرامونت الأعلى مبيعاً بين سياراتنا في المنطقة، ورأينا أن صنع مجسم من قطع ليغو بنصف حجم السيارة الحقيقية سيكون طريقة فريدة وجميلة للقيام بذلك، كما سيعزز شراكتنا مع ليغو الشرق الأوسط. ويعكس هذا المجسم التصميم الفريد والأنيق للسيارة العائلية المحبوبة بدقة كبيرة".

وقالت مديرة التسويق في ليغو الشرق الأوسط وأفريقيا أورسولا بيغانسكا: "يظل الشغف بالابتكار والإبداع جزءاً من هوية ليغو وفولكس واجن. لذلك نعمل من خلال هذه الشراكة على توفير تجربة فريدة بطريقة جديدة تماماً لعملاء فولكس واجن مع هذا المجسم من سيارة تيرامونت".