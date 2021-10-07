4 طرز سيارات جذبت الجمهور وتربعت على قائمة الأكثر مبيعاً في 2021

المصدر: جوني جبور ■ دبي

نجحت «راف 4» في تعزيز مبيعات «تويوتا»، بعد أن سجلت «الكروس أوفر المدمجة» وبفضل العملانية التي تتمتع بها ومحركاتها الاقتصادية، زيادة بمعدلات البيع بلغت 10% مقارنة بـ2020، وذلك بتسجيلها خلال العام الجاري بيع مليون و70 ألف وحدة.

استحوذت «هوندا سي آر-ف» على نسبة 12% من مبيعات طرز السيارات الكروس أوفر المتوسطة الحجم، بفضل تمتعها بتكنولوجيا سلامة متطورة، وبنية عملية، وتزويدها بمحركات اقتصادية، في عوامل مجتمعة جذبت 880 ألف عميل حول العالم لشرائها في 2021.

استفادت «نيسان سنترا» من مبيعاتها القوية في السوق الأميركية، ما انعكس على إجمالي المبيعات في السوق العالمية، وتسجيل زيادة بنسبة بلغت 3% مقارنة بالعام الماضي، لتنجح السيدان اليابانية في اقتحام قائمة الكبار، وتسجل مبيعات بلغت العام الجاري 705 آلاف وحدة.

نجحت أربعة طرز سيارات تم طرحها في 2021، في جذب شريحة الجمهور حول العالم الباحث عن امتلاك سيارة جديدة، في قائمة اعتلتها بامتياز الطرز اليابانية، وتربع على مركزها الأول طراز «تويوتا كورولا» الذي سجل بيع 1.5 مليون وحدة في السوق العالمي على مدار الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري.

وسلطت مواقع مختصة في عالم السيارات، من أبرزها موقع «أوتو إكسبريس» البريطاني، الضوء على ارتفاع معدلات مبيعات السيارات في السوق العالمي بنحو 51%، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، تركزت بشكل رئيس على اقتناء مركبات تتمتع بالكفاءة واقتصادية على صعيد معدلات استهلاك الوقود.

وأشار الموقع البريطاني إلى أن تصدر «تويوتا» قائمة أكثر شركات السيارات مبيعاً في 2021، يعود لتواجد طرازي الشركة اليابانية «كورولا» و«راف 4» في المركزين الأول والثاني كأكثر طرز السيارات مبيعاً لهذا العام.

للإطلاع على السيارات الأربعة الأوائل التي نجحت في جذب الجمهور والعملاء، وسجلت الأعلى مبيعاً في 2021 وفقاً لموقع «أوتو إكسبيرس»، يرجى الضغط على هذا الرابط.