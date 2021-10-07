تجربة قيادة.. هيونداي سوناتا 2021.. سيارة رياضية وعائلية بامتياز

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

تفرض «هيونداي سوناتا» نفسها كسيارة مفضلة لدى الكثيرين، كونها متعددة في استخدامها من حيث مقصورتها الرحبة والواسعة والمجهزة بأحدث التقنيات التي تجعلها مناسبة للعائلات والشباب في آن واحد، لأن شكلها الرياضي الخارجي الانسيابي الأنيق يعطي شعوراً بقوة وشراسة هذه السيارة ذات الشعبية الواسعة.

وتتوافر «هيونداي سوناتا» لدى شركة جمعة الماجد، الموزع الحصري لـ«هيونداي» في الإمارات، بمواصفات مميزة، وبمحرك أربع أسطوانات 2.5 ليتر، مع 8 سرعات، ينتج 232 نيوتن من عزم الدوران، ليصل تسارعها من صفر الى 100 كم/‏‏‏‏‏الساعة في غضون 8.2 ثوان، وتصل سرعتها القصوى الى 210 كم/‏‏‏‏‏الساعة.

وتتميز «سوناتا» بسعرها المناسب بالمقارنة مع المواصفات والتجهيزات التي تحتوي عليها وتتساوى فيها مع السيارات الفارهة جداً، ذات الأسعار العالية، خصوصاً إمكانية التحكم بالسرعات من خلال المقود، وما تتضمنه من شاشة تعمل باللمس ونظام الترفيه المتصل بالهاتف، وشاحن الهاتف اللاسلكي، والنظام الصوتي العالي الجودة، ونظام الملاحة المتطور.

وهنالك أنظمة مساعدة السائق على القيادة، مثل الحفاظ على المسار، والقيادة شبه الذاتية، ومانع الاصطدام والمساعدة من خلال الكاميرات أثناء ركن السيارة.

كما تتميز «سوناتا» بتصميمها الخارجي الأنيق وبمصابيحها الأمامية والخلفية وخطوطها الانسيابية وعجلاتها بمقاس 18، والعديد من المميزات التي تجعلها خياراً مناسباً لفئات عدة من الشباب.