محركات.. أسرع 4 سيارات «سوبر رياضية» في العالم تتخطى حاجز 450 كيلومتراً في الساعة

المصدر: جوني جبور ■ دبي

يكتسب مصطلح «أسرع سيارة» شعبية واسعة حول العالم، الأمر الذي دفع على الدوام كبار مصنّعي الطرز «السوبر رياضية» إلى إنتاج سيارات خارقة، قادرة على بلوغ سرعات عالية جداً، ويمكن قيادتها على الطرق العامة.

ودفع اهتمام الأثرياء في اقتناء هذه الفئة من المركبات، في تسارع وتيرة المنافسة بين المصنّعين، في إنتاج السيارة القادرة على انتزاع «عرش» الأسرع، بالصورة ذاتها التي شهدتها الأشهر الماضي، والتي سجلت تحطيم الرقم القياسي في أكثر من مناسبة.

ترصد «الإمارات اليوم»، بالاستناد إلى مواقع عالمية مختصّة في عالم المحركات، من أبرزها «توب سبيد» الأميركي، و«درايف أوتو» البريطاني، أسرع أربع سيارات «سوبر رياضية» في العالم، تخطت جميعها حاجز 450 كيلومتراً في الساعة، وذلك وفقاً للآتي:

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