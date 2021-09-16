محركات.. سيارة «EL1» خليفة الأسطورة «أودي كواترو» بسعر مليون دولار

المصدر: جوني جبور ■دبي

شهدت أروقة معرض ميونيخ الدولي للسيارات، تقديم شركة «إي ليجند» الألمانية الناشئة، نموذجها الاختباري «EL1» الذي جاء بخطوط تصميمية تحاكي أسطورة «أودي كواترو» التي أبهرت عشاق الراليات في ثمانينات القرن الماضي، في نموذج استند إلى قاعدة من ألياف الكربون، ويأتي مع ثلاثة محركات كهربائية ونظام دفع رباعي دائم، ويندرج في إنتاجه ضمن فئة الإصدار المحدود بـ30 نسخة فقط، بسعرٍ يبدأ للنسخة الواحدة من مليون و50 ألف دولار (3.86 ملايين درهم).

وقالت الشركة الألمانية إن «النموذج الاختباري (EL1)، الذي يحاكي في خطوطه التصميمية أسطورة الراليات (أودي كواترو)، يأتي بتفاصيل تقنية واعدة، مع قدرة كلية للمحركات الكهربائية الثلاثة (محرك في الأمام ومحركان على المحور الخلفي للعجلات) تصل إلى 816 حصاناً، و1600 نيوتن/‏‏‏ متر من عزم الدوران، الكافية لدفع السيارة للانطلاق من حالة الثبات وبلوغ سرعة 100 كيلومتر في الساعة في غضون 2.8 ثانية، وبلوغ سرعة 200 كيلومتر في الساعة في غضون 8.5 ثوانٍ، قبل أن تصل إلى سرعة قصوى تبلغ 300 كيلومتر في الساعة».

وأضافت: «تستمد المحركات الكهربائية، طاقتها من بطارية ليثيون أيون بقدرة (90 كيلوواط ساعي) تكفل للسيارة السير إلى مسافة 425 كيلومتراً قبل أن يتم إعادة شحن البطارية».

وجاءت «EL1» بخطوط هيكل خارجي مماثلة من حيث البنية الهندسية الطولية لتلك التي اشتهرت بها أسطورة الراليات «أودي كواترو»، إنما مع لمسات عصرية، مثل مقابض الأبواب المخفية، والكاميرات الجانبية، وعجلات رياضية بقياس 19 بوصة في الأمام، و20 بوصة في المحور الخلفي، بالإضافة إلى هيكل مصنّع من ألياف الكربون، أسهم في منحها وزناً إجمالياً منخفضاً نسبياً يبلغ 1650 كيلوغراماً.

ويأتي النموذج الاختباري «EL1»، ضمن فلسفة التصميم ذاتها التي اعتمدتها أخيراً العديد من كبريات شركات صناعة السيارات، في إحياء طرز أسطورية سابقة بالصورة ذاتها التي قدمتها «فورد» هذا العام مع سيارتها «برونكو»، وإعادة إطلاق «تويوتا»، قبل عامين، أسطورتها «سوبرا»، وغيرهما الكثير.