نصائح.. 8 خطوات لتبديل إطارات السيارة بصورة آمنة

المصدر: جوني جبور ■دبي

ينصح خبراء عالم السيارات اتباع ثماني خطوات تتيح للسائقين، خصوصاً الحديثي العهد، لإتمام عملية تغيير إطارات السيارة بصورة آمنة، من أهمها إيقاف السيارة في أماكن منبسطة نسبياً، تتيح وضع رافعة السيارة بالصورة المُثلى قبل إتمام عملية الرفع.

«الإمارات اليوم» ترصد الخطوات الست التي يجب على السائق اتباعها عند التعرّض لثقب أو تلف إطار السيارة، واضطراره بنفسه إلى إتمام عملية تغيير الإطار المثقوب، وفقاً للتالي:

• إيقاف السيارة في مكان آمن، ومنبسط نسبياً، مع التأكد من صلابة الأرضية لدعم ثبات الرافعة.

• تأمين إيقاف السيارة بشكل جيد، ووضع مثلث «التنبيه» بوجود عطل، وغلق فرامل اليد.

• وضع الرافعة في المكان المخصص لها، أو اللجوء إلى دليل السيارة لمعرفة المكان الأنسب لوضعها.

• قبل رفع السيارة، يجب تخفيف ربط جميع براغي ربط الإطار بمقدار نصف دورة.

• توصيل مقبض الرفع بالرافعة بشكل صحيح، بما يسهل عملية رفع السيارة بأقل جهد ممكن.

• يجب إدارة مقبض الرفع باتجاه عكس عقارب الساعة وبهدوء، حتى يرتفع الإطار عن الأرض.

• بعد رفع السيارة، يمكن إكمال عملية حل براغي ربط الإطار، على أن تتبع بسحب الإطار التالف.

• يجب أن يوضع الإطار الاحتياطي بالصورة الصحيحة متبوعاً بتثبيت البراغي وشدها تدريجياً بشكل متناغم.

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