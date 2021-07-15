"جيب" تطرح سيارات دفع رباعي كهربائية بالكامل بحلول 2025

المصدر: دبي- الإمارات اليوم

كشف الرئيس التنفيذي لعلامة "جيب" الدولية للسيارات، كريستان مونييه، أن "الشركة تعمل على توسيع مجموعة طرازاتها إلى فئات جديدة مع "جيب جراند شيروكي إل" الذي يضمّ ثلاثة صفوف من المقاعد، وأن والخطوة التالية في مجموعة منتجاتنا العالمية المقبلة هي طرح "جيب جراند شيروكي" الجديدة كلياً التي سيتمّ تجهيزها للمرة الأولى بتكنولوجيا الدفع الرباعي الهجين 4xe.، وأنه بحلول عام 2025، سوف نقدم سيارة "جيب" كهربائية بالكامل وعديمة الانبعاثات مع تكنولوجيا 4xe في كل فئة من فئات سيارات الدفع الرباعي".

وأضاف مونييه قائلاً: "نحن ملتزمون بمعايير الإستدامة وتوجهاتها بجعل "جيب" علامة السيارات الرياضية رباعية الدفع الأقل تأثيراً في البيئة، وأنه لا شكّ في أنّ تحويل طرازات "جيب" إلى مركبات كهربائية سيسمح للسائقين بالتنقل باستعمال الطاقة الكهربائية حصراً، مما يمنحهم تجربة قيادة على الطرقات الوعرة بصمت شبه تام".