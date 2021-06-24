تجربة قيادة.. إنفينيتي Q60 .. تدمج المظهر الرياضي مع الفخامة

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

تدمج سيارة إنفينيتي Q60 بين المظهر الرياضي من جهة وبين الفخامة والأناقة من جهة أخرى، ما يجعلها نموذجاً واضحاً يجسّد قمة سيارات الكوبيه الرياضية الفاخرة، ويبدأ سعر السيارة من 180 ألف درهم.

تأتي إنفينيتي Q60 - المتوافرة بموديل 2021 لدى «العربية للسيارات»، شركة السيارات الرئيسة في مجموعة عبدالواحد الرستماني، والوكيل الحصري لعلامة إنفينيتي في دبي والشارقة والإمارات الشمالية - بمحرك من خيارين، يكون الأول بقوة 300 حصان ميكانيكي والثاني 400 حصان، إضافة إلى ناقل الحركة الأوتوماتيكي، ونظام الدفع الخلفي بسبعة مستويات للسرعة، وهذا يعني أن الطاقة الكامنة أسفل غطاء المحرك تعطيك فكرة كافية عن نوع الأداء الذي تتمتع به Q60.

ويسهم هذا الأداء في إلهام تصميم السيارة، التي جاءت أيضاً مزودة بميزات متقدمة من الناحية التقنية، ما يوفر للسائقين كل ما يسعون إليه لضمان تجربة قيادة مميزة.

ومن بين الابتكارات المميزة المتوافرة في Q60، نظام التوجيه المباشر المتكيف من «إنفينيتي»، الذي يعدّ أول تقنية في العالم تحل مكان الاتصال الميكانيكي بين عجلة القيادة والإطارات، ما يسمح بالنقل الفوري لأوامر السائق، إضافة إلى نظام التعليق الديناميكي الرقمي الذي يراقب حركة هيكل السيارة ومعدل الاهتزاز والارتداد، لتوفير قيادة آمنة بأعلى درجات الراحة ورشاقة القيادة.

ويسمح طراز Q60 بالمحافظة على التكيف السلس مع المنظومة التكنولوجية الشاملة، والخصائص التي تفضلها عن طريق المزامنة والربط مع جهات الاتصال، وأجندات الأعمال وتطبيقات الهاتف المحمول، سواء من خلال «أبل كار بلاي» أو «أندرويد أوتو».

ونظراً إلى التركيز على مقعد السائق في ما يتعلق بالاستشعار والتفاعل مع التحديات والتهديدات المحيطة، تكون إنفينيتي Q60 مساعداً مثالياً على الطريق السريع.