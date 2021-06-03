محركات.. سيارات الدفع «الرباعي» أو«الكلي».. ما المناسب لأنماط الحياة اليومية

المصدر: جوني جبور ■ دبي

يقع العديد من العملاء الباحثين عن اقتناء سيارة من الفئة الرياضية المتعددة الاستخدامات (SUV)، في عدم القدرة على تحديد نظام الدفع الرباعي المناسب لأنماط حياتهم اليومية، وحتى التمييز بين آلية عمل هذه الأنظمة، خصوصاً أن كلا النظامين، الدفع الرباعي (4WD)، والدفع الرباعي الدائم أو الكلي (AWD) غالباً ما يتم استخدام تسميتهما في لغة مبيعات وإعلانات السيارات، إلا أنهما مختلفان تماماً في الواقع، ولكلٍّ منهما ميزاته وعيوبه.

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