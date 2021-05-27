8 نصائح للحفاظ على ناقل الحركة الأوتوماتيكي

المصدر: الإمارات اليوم

ينصح خبراء في عالم السيارات، باتباع ثمانية أساليب بسيطة، تساعد في الحفاظ على ناقل الحركة الأوتوماتيكي في السيارة بصورة آمنة، وإطالة عمره الافتراضي، خصوصاً أن الناقل من الأجزاء الحيوية التي تساعد على عمل السيارة بكفاءة عالية.

«الإمارات اليوم» ترصد، ثماني نصائح تساعد في الحفاظ على ناقل الحركة الأوتوماتيكي بعيداً عن الأعطال، ووفقاً للآتي:

1- إجراء الصيانة الدورية وفق مواعيدها المقررة.

2- التحقق من مستوى زيت ناقل الحركة وتغييرة مرة كل عام.

3- تغيير فلتر زيت ناقل الحركة بالتزامن مع تغيير الزيت.

4- تجنب ارتفاع درجة حرارة ناقل الحركة قدر المستطاع.

5- عدم تغيير وضعية ناقل الحركة من D إلى R أثناء القيادة.

6- تجنب سحب السيارات الأخرى أو تحميل أوزان زائدة على الحد.

7- عدم استخدام الوضع P قبل توقف السيارة التام عن الحركة.

8- عدم الضغط على عصا ناقل الحركة بيديك بصفة مستمرة أثناء القيادة.