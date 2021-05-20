5 سيارات في 2021 بقسط لا يتجاوز 1000 درهم شهرياً

المصدر: جوني جبور ■ دبي

سجلت أسواق الدولة في عام 2021 طرح وكلاء ومعارض السيارات طرزاً تعود لمصنّعين يابانيين وأميركيين وفرنسيين وكوريين، يمكن شراؤها بقسط لا يتعدى 1000 درهم شهرياً.

وتبرز قوة المنافسة التسعيرية واحداً من أهم عوامل نجاح مبيعات السلع حول العالم، من ضمنها مبيعات السيارات، مدعومة بتقديم العديد من البنوك الوطنية معدلات فائدة منخفضة لقروض شراء السيارات، جاء معظمها في الفترة الأخيرة بمعدل فائدة يراوح بين 1.99 و2.25%.

وبحساب قيمة القسط الشهري للسيارة، تم اعتماد نسبة 2.12% متوسطاً لنسبة الفائدة على التمويل، في حين تم تحديد فترة السداد بـ60 شهراً، خصوصاً أن معظم البنوك الوطنية اتجهت لاعتمادها ضمن باقة عروضها التمويلية.

وعلى الرغم من أن المصنّعين الكوريين «هيونداي» و«كيا»، و«شيفروليه» كانوا الأكثر طرحاً لهذه الفئة، إلا أن السعر الأقل بين الطرز الخمسة ذهب للصانع الفرنسي «رينو» عبر سيارته السيدان «سيمبول»، التي تأتي بسعر يبدأ من 38.5 ألف درهم، ما يجعلها تحتل المرتبة الأولى من حيث القسط الشهري الأقل البالغ 704.5 دراهم.

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