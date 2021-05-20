4 مهارات بسيطة لإزالة الملصقات عن زجاج السيارة بصورة آمنة

المصدر: الإمارات اليوم

ينصح خبراء في عالم السيارات باتباع السائقين مهارات بسيطة لإزالة الملصقات بصورة آمنة عن الزجاج الأمامي للسيارة، من دون إلحاق الأذى بالزجاج، أو التسبب في ظهور خدوش عليه، أو حتى بقاء أجزاء من المادة اللاصقة التي غالباً ما يؤدي بقاؤها لفترة طويلة إلى تراكم الأوساخ والغبار.

ترصد «الإمارات اليوم»، بالاستناد إلى موقعَي «كار كيرز» البريطاني، و«أتو درايف» الأميركي، أربع مهارات بسيطة لمساعدة السائقين على إزالة الملصقات بصورة آمنة عن زجاج السيارة، وذلك وفقاً للآتي:

1- استخدام مجفف الشعر في توجيه الهواء الساخن لدقائق، يساعد على تليين المادة اللاصقة.

2- وضع أيّ من أنواع الزيوت الموجودة في المنزل على الملصق لمدة 10 دقائق.

3- وضع ورق مبلل بماء ساخن وتركه لمدة 20 دقيقة، ومن ثم فرك الملصق.

4- عند إزالة الملصق وبقاء أجزاء من المادة اللاصقة، يمكن وضع قطعة قماشية مبللة بالخل المنزلي لمدة 15 دقيقة.