بالصور.. بنتلي Flying Spur في أسواق الشرق الأوسط بمحرك V8 بقوة 542 حصاناً

المصدر: دبي- الإمارات اليوم

أعلنت بنتلي، اليوم، عن توافر Flying Spur التي تحمل لقب ’سيارة السيدان الفخمة الأفضل في العالم‘، الآن في منطقة الشرق الأوسط، وهي تأتي مع نظام توليد حركة Bentley الشهير والناجح جداً من محرّك V8 القوي.

ومنذ البدء ببيع Flying Spur الجديدة كلّياً في المنطقة بشهر أكتوبر 2019، شهدت السيارة مستويات عالية من الطلب بين أوساط العملاء، حيث أعلنت عن مرحلة جديدة من تاريخ سيارات Bentley الفاخرة عالية الأداء رباعية الأبواب في الشرق الأوسط، مرتكزة بذلك على نجاح طرازات الجيل السابق ومعزِّزة له أكثر. وتجدر الإشارة إلى أنه تم صنع ما يزيد عن 40,000 سيارة Flying Spur على مدى 15 سنة.

تتميّز Flying Spur V8، المتوفرة الآن كبديل للطراز الأيقوني بمحرّك W12، بكونها تقدّم تجربة متمحورة أكثر حول السائق مع مزيد من مستويات الرشاقة إضافة لنغمة ذات شخصية محدَّدة أكثر للمحرّك، فيما تستفيد أيضاً من مدى قيادة زائد بين كل توقّف لتعبئة الوقود مع تحقيق انخفاض في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

يُعتبَر محرّك V8 بالشاحن التوربيني التوأمي سعة 4.0 ليتر من Bentley القلب النابض للسيارة، وهو يولّد قوّة قصوى تبلغ 542 حصاناً ويستخدم شواحن توربينية توأمية اللولب بحيث يصل إلى عزم أقصى قدره 770 نيوتن-متر عند أقل من 2000 دورة بالدقيقة.

ولأجل تعزيز مستويات الكفاءة باستهلاك الوقود، يستطيع محرّك V8 إيقاف عمل أربع من أسطواناته الثمان في ظروف الحمل المنخفض، مع الإشارة إلى أن هذا التغيير لا يشعر به الركّاب، إذ تتم عملية الإيقاف في غضون 20 جزء من الثانية تقريباً، وهو ما يماثل عشر الزمن الذي تستغرقه رمشة العين.

تتميّز Flying Spur V8 بكونها أخف 100 كيلوغرام من النسخة ذات محرّك W12، وهو ما يتيح الإحساس بالسيارة بأنها أكثر رشاقة مع مزيد من الاستجابة وذات شخصية خاصّة بها. ويحوي الطراز الجديد أحدث التطوّرات التي تم التوصّل إليها في مجال نظام توليد الحركة والشاسيه، حيث هناك التعليق الهوائي المتكيّف (Adaptive Air Suspension)، وتوجيه العزم عبر الكبح (Torque Vectoring by Brake)، والتحكّم بديناميكيات القيادة (Drive Dynamics Control) والتوجيه الكهربائي (Electric Steering)، وهي تُعدّ جميعها خصائص قياسية في Flying Spur V8. إلى جانب هذا، يمكن للعملاء إضافة تقنية النظام الكهربائي النشط بقوّة 48 فولت لمنع الانقلاب لأجل تعزيز تجربة الركوب الديناميكي (Bentley Dynamic Ride) الرائدة من Bentley، في ظل توافر ميّزة التوجيه الإلكتروني بجميع العجلات (Electronic All-Wheel Steering) لتعزيز مستويات الرشاقة أكثر.

تحوي Flying Spur الجديدة باقة رائدة بفئتها من التجهيزات الذكية والبديهية المصمَّمة خصّيصاً للسائق والركّاب، بما في ذلك شاشة لمس للتحكّم عن بعد (Touch Screen Remote) جديدة في الجهة الخلفية من المقصورة. كما توازن السيارة بشكل مبدع بين الدقّة والحِرَفية العالية، مع احتوائها على خمسة مقاعد مريحة للغاية متوفرة بخمسة ألوان للكسوات. من جهتها، تُضفي أيضاً مواصفات Colour Specification الاختيارية 10 ألوان أخرى للكسوات وتصميمين داخليين ثنائيي اللون. كما يبرز نمط تصميم Bentley المجنَّح (Wing) ضمن مجمل الكونسول السفلي والواجهة، مع توافر خشب Crown Cut Walnut كتجهيز قياسي. وهناك سبعة أنواع إضافية من القشرات الخشبية للاختيار من ضمنها، بالإضافة إلى اللمسة التقنية من ألياف الكربون عالي اللمعان (High Gloss Carbon Fibre).

وتتوفر لسيارة Flying Spur V8 سبعة ألوان طلاء قياسية من Bentley يمكن الاختيار منها، إلى جانب مجموعة معزَّزة من الألوان الإضافية تضم أكثر من 60 لوناً، شاملة تلك من Mulliner وخيارات التخصيص الشخصي. وتأتي السيارة مع عجلات سبيكية مطلية حجم 20 بوصة من 10 أذرع، وشعار V8 مجنَّح وأطراف أنابيب عادم رباعية.

تتاح Flying Spur الجديدة بتصميم من أربعة أو خمسة مقاعد، وهي تتضمّن باقة رائدة بفئتها من التجهيزات الذكية والبديهية والتقنيات التي جرى تصميمها خصّيصاً للسائق والركّاب. كما تضم Flying Spur V8 الجديدة شاشة Bentley الدوّارة (Bentley Rotating Display) الأولى من نوعها بقطاع السيارات مع تقنية Apple CarPlay®، إضافة للمشاهد شبه الواقعية للتضاريس عبر خرائط الأقمار الصناعية، وكذلك ميّزة التحذير المتقدّم حول ظروف الطريق أو الحركة المتغيّرة للسير، وذلك من خلال خدمة المعلومات حول الأخطار المتوقَّعة محلّياً.

وقال مدير التسويق والاتصالات لدى Bentley في الشرق الأوسط، أفريقيا والهند، فراس قندلفت: "تشكّل Flying Spur الجديدة قفزة نوعية نحو الأمام من ناحية الأداء والراحة والابتكار. ومن شأن طراز V8 الجديد أن يرتقي بشعبية السيارة إلى مستويات جديدة، خصوصاً وأنه قد تمت هندستها لتوفير قدرات عالية متمحورة حول السائق، بينما تمنح الركّاب الرقي والراحة والتقنيات التي يتوقّعونها من سيارة ليموزين فاخرة عالية الأداء".