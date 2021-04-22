«فورد» تطرح شاحنة F-150 بمحرك هجين قوته 430 حصاناً

المصدر: الإمارات اليوم

طرحت «فورد»، أخيراً، شاحنة F-150 لعام 2021 بخيارات من المحركات، أبرزها محرك PowerBoost الهجين بالكامل سعة 3.5 لترات والوحيد من نوعه في فئة الشاحنات.

ويعدّ المحرك الذي ابتكره فريق «فورد» مصمماً خصيصاً ليوفر لسائقي F-150 سنوات من الأداء الفائق والموثوق، الذي يأتي بقوة 430 حصاناً و772 نيوتن متر من عزم الدوران.

ويرى كبير مهندسي F-150، كريج شماتز، أن محرك PowerBoost الهجين بالكامل خضع لكل الاختبارات الشاقة، التي تعرّضت لها أنواع محركات فورد الأخرى دون استثناء، بحيث أثبت المحرك الجودة والمتانة والاعتمادية.

ومن أبرز الاختبارات التي تعرّض لها محرك PowerBoost الهجين بالكامل، سحب مقطورات محملة بالكامل فوق ممرات جبلية صحراوية تحت حرارة تتجاوز 40 درجة مئوية، وتم اختبار أداء المحرك في التضاريس القاسية على الطرق الوعرة، كما أبدى قدرته على اجتياز المناطق المتجمدة وذات الرطوبة العالية وحمامات الملح والطرق الصعبة. وأضاف المهندسون اختباراً فريداً مخصصاً لقياس متانة محرك PowerBoost، فقد صممت «فورد» آلة اختبار مخصصة تستخدم نظام تحريك هيدروليكي متعدد المحاور لتعريض بطارية ليثيوم أيون المخصصة للمحرك، البالغة قدرتها 1.5 كيلوواط في الساعة، لاهتزازات قاسية ومتتالية تحاكي ظروفاً صعبة.