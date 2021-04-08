6 نصائح لشراء سيارة مستعملة في «صفقة رابحة»

المصدر: جوني جبور ■ دبي

تبرز ست نصائح مهمة يُسديها خبراء في مجال السيارات، للباحثين عن «صفقة رابحة» عند شراء سيارة مستعملة بصورة آمنة، تبدأ من الحالة الفنية للسيارة، ثم مدى توافر قطع الغيار لها في السوق المحلية.

ويؤكد اللبناني فادي تقي الدين، المتخصص في عالم السيارات في حديثه لـ«الإمارات اليوم» أن «شراء سيارة مستعملة يمكن أن يمثل صفقة رابحة، في حال تم التنبه إلى اتباع إجراءات قبل إتمام عملية الشراء، من أبرزها فحص السيارة والتأكد من حالتها الفنية، وأن جسم السيارة لا يخفي عيوباً تقنية، حتى وإن بدت بمظهر نظيف ولامع، بالإضافة الى أنها من الطرز التي تتوافر لها قطع غيار في السوق المحلية».

وأضاف أن «تحديد الميزانية المناسبة مسبقاً يسهّل من عملية الانتقاء، في ظل الكم الكبير في سوق السيارات المستعملة، مع الأخذ بعين الاعتبار الابتعاد قدر الإمكان عن شراء سيارة مصنفة ضمن فئة (الوارد) من الأسواق الخارجية، ما لم يتم التأكد من أن الطراز المختار منتشر في أسواق الدولة، ويسهل إصلاحه وتأمين قطع الغيار المناسبة له عند الضرورة».

وتالياً أبرز ست نصائح لشراء سيارة مستعملة:

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