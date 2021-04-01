«برونكو» أسطورة «فورد» تصل الأسواق في الربع الثالث من 2021

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

كشفت شركة «فورد» الشرق الأوسط للسيارات، عن موعد وصول الطراز الجديد «برونكو» إلى أسواق المنطقة (الخليج العربي والشرق الأوسط) في الربع الثالث من هذا العام (2021)، وذلك بعد أن تم طرحها أخيراً في الأسواق الأميركية.

وقالت مديرة الاتصال بـ«فورد الشرق الأوسط»، رانيا الشرفا، لـ«الإمارات اليوم»، إن «برونكو» الجديدة يتوقع وصولها في غضون نهاية الصيف الجاري.

ويترقب الجمهور ظهور السيارة التي أنتجت للمرة الأولى في عام 1965، وتتمتع بقدرات دفع رباعي عالية المستوى، ما يتيح لها السير على الطرقات والمسالك الوعرة كافة.

ويأتي الطراز الجديد بخيارين، التقليدي الذي يكتفي ببابين للمقصورة، أو النسخة ذات المقصورة الواسعة مع أبواب أربعة، ويبدأ سعرها في أميركا من 29.9 ألف دولار (ما يعادل 109 آلاف درهم). ووفرت «فورد» لسيارتها الجديدة، خيارين من محركات «إيكو بوست»، الأول رباعي الأسطوانات بسعة 2.3 لتر، ينتج قوة 270 حصاناً، 420 نيوتن/‏‏متر من عزم الدوران الأقصى، والثاني مكون من ست أسطوانات بسعة 2.7 لتر ينتج قوة 310 أحصنة، و542 نيوتن/‏‏متر من العزم.

يذكر أن السيارة الأولى من «برانكو» جاءت مع مقصورة قصيرة وهيكل يتمتع بقابلية الكشف، في طراز خصّص للتعامل مع التضاريس الصعبة للريف الأميركي، قبل أن تتجه «فورد» في الجيل الثاني إلى إضافة نسخة طويلة ذات أبواب أربعة، وذلك بدايةً من عام 1977، لتواصل «برانكو» نجاحاتها على مدار خمسة أجيال، قبل أن يتم إيقاف إنتاجها عام 1996.