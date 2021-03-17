12 ميزة في فورد برونكو التي تصل صيف هذا العام إلى الشرق الأوسط

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

من المنتظر أن تصل سيارة فورد برونكو الجديد كلياً إلى أسواق الشرق الأوسط خلال فصل الصيف الحالي، وهي مصممة لتوفر تجربة قيادة مستوحاة من الماضي ومعززة بقدرات الدفع الرباعي الأصيلة والتقنيات الذكية مثل نظام إدارة التضاريس الحصري بأنماط "القدرة على السير على كافة الطرقات"؛ ونظام الترفيه SYNC4 من فورد وتقنيات مساعدة السائق Co-Pilot360.

وتوفر برونكو بطراز البابين وآخر بأربعة أبواب، وكلاهما مزودان بالتقنيات الذكية لتمكين حتى السائقين المبتدئين من خوض أشد الطرقات وعورة مثل محترفي قيادة سيارات الدفع الرباعي، وبمتانة توفر أداءً استثنائياً في أصعب الظروف لأجيال عديدة مقبلة.

قدرات هائلة على الطرقات الوعرة

تمثل القيادة على الطرقات الوعرة جوهر برونكو الجديد كلياً، فهو مزود بنظام التعليق القياسي عالي الأداء للطرقات الوعرة، ليمنح السيارة جاهزية استثنائية على الدوام. ويتكون نظام التعليق الأمامي من أذرع ثنائية على شكل حرف A ونوابض لولبية تتيح للسيارة أقصى درجات الثبات والتحكم على الطرقات الوعرة، بينما يتضمن المحور الخلفي الصلب خمسة بنوابض ملتفة لتوفير أعلى مستويات المتانة والقدرة على أكثر الطرقات صعوبة. ويأتي نظام فصل قضيب التوازن الأمامي ليتيح للعجلات مزيداً من المرونة والكفاءة لتحدي التضاريس القاسية. وإلى جانب النظام الكهربائي لتحويل حركة الدوران في الترس الدائري، يوفر برونكو مزيجاً مثالياً لتعزيز القدرة على التحكم والثبات والراحة في السرعات العالية.

تصميم يليق بالمغامرات

يأتي برونكو بتصميم يتيح للسائقين بلوغ وجهات تستطيع قلة من السيارات الوصول إليها، وذلك بفضل الأنظمة الجديدة المصممة خصيصاً لتعزيز ثقة السائقين على الطرقات الوعرة. ويعمل نظام ضبط المسار مثل مثبت سرعة للقيادة على الطرقات بسرعات منخفضة، بينما يقوم نظام المساعدة على الانعطاف بتوجيه عزم الدوران للمساعدة على خوض المنعطفات الضيقة. ويتمتع برونكو أيضاً بنظام Trail 1-Pedal Drive للتحكم بالسرعة الذي يوفر مزيداً من الدقة والثقة لتسلق الطرقات الصخرية بسرعة منخفضة.

وبفضل تصميمه المتين المرتفع عن الأرض، يتمتع برونكو بالقدرة على الخوض في المياه والطرقات الوعرة دون الخوف على المكونات الداخلية من التلف نتيجة للمياه، فتصميمه يراعي حماية الأجزاء الداخلية الحساسة بفضل المواد العازلة التي تغلفها. وبدورها، توفر الإطارات الكبيرة بقياس 23 إنشاً و35 إنشاً مزيداً من القدرة على الخوض في المياه بعمق يصل إلى 850 ملمتراً.

أداء بقدرات استثنائية

لتحقيق أعلى مستويات الأداء الممكنة، خضع برونكو للاختبارات في أقسى المسارات في الولايات المتحدة، بما فيها صحراء جونسون فالي في كاليفورنيا، معقل السباق السنوي King of the Hammers. ولاجتياز أكثر اختبارات الزحف على الصخور صعوبة في عالم الطرق الوعرة، تم اختبار برونكو على مسار روبيكون في شمال كاليفورنيا.

مغامرات مدعومة بالتقنية

يقوم نظام الدفع الرباعي المتقدم المعزز بخاصية التفعيل الآلي عند الطلب بتغيير توزيع عزم الدوران باستمرار من العجلات الخلفية إلى الأمامية لتحسين الأداء فوق الطرقات الوعرة. ويأتي برونكو مزوداً بعلبة نقل حركة جديدة ويمكن التحكم بها إلكترونياً لتوفر أربعة أوضاع تشغيل وهي 2H و 4A و4H و4L، مما يتيح للسائقين اختيار إعدادات القيادة المثلى سواء على الطرقات الوعرة أو الشوارع المعبدة. فعندما يختار السائق نظام 4A الأوتوماتيكي، يتولى النظام مراقبة ظروف الطريق ويطبق عزم الدوران عند الحاجة لقوة سحب أعلى.

مكونات مصممة خصيصاً

لكل ميزة وتقنية في برونكو الجديد كلياً مهمتها الخاصة، ومنها تصميمه المتين المستوحى من إرث برونكو، حيث توفر أجزاء المركبة القصيرة زاوية أمامية تصل إلى 43,2 درجة (في طرازات 4 أبواب المزودة بإطارات Sasquatch قياس 35 إنشاً) وزاوية خلفية تصل إلى 37 درجة. ويأتي ارتفاع الهيكل السفلي عن سطح الأرض بمقدار 29,2 سنتمتراً (في طرازات 4 أبواب المزودة بإطارات Sasquatch قياس 35 إنشاً) ليوفر مزيداً من الثقة على الطرقات الوعرة. وبدورها، توفر خطافات الجر المكشوفة قدرات السحب التي يشتهر بها طراز برونوكو الأصلي، ويمكن للسائقين ربط مجموعة متنوعة من الملحقات مثل الرافعة أو ملحقات السفاري safari bar أو الإضاءة، مما يضفي مزيداً من الصلابة على مظهر برونكو.

التصميم الداخلي

يعكس التصميم الداخلي لسيارة برونكو 2021 إرثه العريق عبر تصميم مستوحى من الطراز الأول وبلمسات استثنائية. فالمقصورة الداخلية تلبي احتياجات السائقين بعد يوم حافل بالمغامرات المشوقة على الطرقات الوعرة، وذلك بفضل الأسطح المطاطية سهلة التنظيف. وتتميز مقاعد برونكو بأقمشة الفينيل المستخدمة في الصناعات البحرية ونظام خطافات MOLLE وأرضية مطاطية سهلة الغسيل مع سدادات تصريف مدمجة.

مركز التحكم

تم تصميم لوحة العدادات المركزية في برونكو لتلائم احتياجات عشاق المغامرات، فهي مستوحاة من طراز الجيل الأول ومعززة بعدادات وعناصر تحكم يمكن الوصول إليها بسهولة، وتتضمن العديد من مفاتيح التحكم بأنظمة القيادة مثل أقفال التفاضل الأمامية والخلفية. وتمت صناعة المناطق التي تتعرض للمس المتكرر من المطاط لتسهيل عملية التنظيف، وتتوفر في اللوحة الأمامية نقاط مخصصة لتركيب حوامل الأجهزة الإلكترونية ومنافذ للطاقة باستطاعة 12 فولط لتوصيل الكاميرات أو وحدات الملاحة أو الهواتف أو الأجهزة الأخرى بسهولة. كما تم دمج أذرع التحكم في لوحة العدادات والكونسول المركزي.

أنماط "القدرة على السير على كافة الطرقات" (G.O.A.T.)

يضم نظام إدارة التضاريس الحصري في برونكو والمزود بنظام أنماط "القدرة على السير على كافة الطرقات" حتى سبعة أنماط قيادة يمكن الاختيار بينها، ومنها أنماط مخصصة للطرق الوعرة وتشمل باجا(Baja)، والطين / الحفر (Mud/Ruts) والصخري (Rock Crawl). وتتحكم أنماط القيادة في برونكو بقدرات السحب والثبات، والقفل التفاضلي وغير ذلك من الخصائص وأنظمة التحكم الأخرى للتعامل بشكل أفضل مع التضاريس أثناء القيادة.

مزيد من القوة

يتوفر فورد برونكو الجديد كلياً بخيارين من المحركات الأول EcoBoost V4 سعة 2,3 لتر ينتج قوة 270 حصاناً و420 نيوتن / متر من عزم الدوران* والثاني محرك EcoBoost V6 سعة 2,7 لتر ينتج قوة 310 حصان و542 نيوتن / متر من عزم الدوران، وكلاهما مزودان بناقل الحركة الأوتوماتيكي من 10 سرعات.

حزمة Sasquatch

تضيف حزمة Sasquatch المتوفرة بشكل قياسي في طرازات "باد لاندز" و"وايلد تراك" ذات الأبواب الأربعة، المزيد من الإمكانيات لطراز برونكو الجديد كلياً، ومن أبرز مزاياها العجلة بقياس 17 إنشاً المثبتة ضمن إطارات بقياس 35 إنشاً للقيادة على الطرقات الموحلة، وأنماط القفل الإلكترونية التفاضلية الأمامية والخلفية. وتتوفر في السيارة مخمدات Bilstein الحساسة للمسافات الطويلة والمعززة بصمامات التحكم ونظام تعليق مرتفع.

تجربة مفتوحة الآفاق

يتيح برونكو الجديد كلياً للسائقين والركاب الاستمتاع بالقيادة في الهواء الطلق وتحت أشعة الشمس الذهبية عبر ميزة إزالة السقف والأبواب بسهولة. ويمكن للمستخدمين إزالة كامل ألواح السقف الثلاثة سريعة التحرير أو قسم منها، مما يتيح لهم خيار الاستمتاع بتجربة قيادة كاملة في الهواء الطلق. وكذالك، تأتي الأبواب التي يمكن إزالتها بدون إطار نافذة علوي، مما يتيح تخزينها بسهولة على متن السيارة في حقائب واقية. كما أن المرايا الجانبية متصلة بالمحور A وليس بالأبواب، ليتمكن السائقون من استخدامها عند إزالة الأبواب.

الملحقات

ينطلق برونكو مع أكثر من 100 ملحق يمكن استخدامها لتعزيز الطابع الشخصي، وتتيح للموزعين تخصيص السيارة حسب رغبة المشتري واحتياجاته في المغامرات، ومنها ملحقات مخصصة للطرقات الوعرة والتخييم، وخيارات إضافية للترقية الخارجية والمزايا الداخلية.