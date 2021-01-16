«بورشه» تطرح نسخة خاصة احتفالاً باليوبيل الفضي لـ «بوكستر»

المصدر: إعداد: جوني جبور

احتفلت شركة «بورشه» الألمانية باليوبيل الفضي (ذكرى 25 عاماً) على إنتاج السيارة الأولى من أيقونتها «بوكستر»، بالكشف عن نسخة خاصة من السيارة الرياضية، جاءت ضمن فئة الإصدار المحدود إنتاجه بـ1250 نسخة، وبسعر يبدأ من 95 ألف يورو، ثمناً للنسخة الواحدة (424 ألفاً و120 درهماً).

وأوضحت الشركة الألمانية أن النسخة الخاصة «Boxster 25 Years»، تأتي بمحرك سداسي الأسطوانات، بسعة أربعة لترات، قادر على إنتاج قوة 400 حصان، وكفيلة بدفع السيارة للانطلاق من حالة الثبات وبلوغ سرعة 100 كيلومتر/الساعة، في غضون أربع ثوانٍ، فضلاً عن الوصول إلى سرعة تقف عند أعتاب 293 كيلومتراً في الساعة.

وأشارت الشركة إلى إمكانية توافر النسخة الاحتفالية بخيار ناقل الحركة اليدوي المكون من ست سرعات، بجانب خيار ناقل الحركة الأوتوماتيكي، على أن يبلغ معدل استهلاك المحرك من الوقود قرابة 9.6 لترات لكل 100 كيلومتر من المسافة المقطوعة.

وتمتاز النسخة الاحتفالية بتفاصيل خاصة، مع هيكل خارجي يأتي قياسياً باللون البني النحاسي، بالإضافة إلى إتاحة خيارين إضافيين من لون الهيكل مع اللونين الأبيض والرمادي.